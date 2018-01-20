Пьяный москвич украл обезьяну за 100 тысяч рублей и убил ее

20 Янв. 2018 2018-01-20T20:17:47+03:00

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Сотрудники полиции уже задержали мужчину, который похитил и убил обезьяну. Об этом подтвердили в правоохранительных органах Москвы.

- Сотрудники полиции задержали жителя столицы по подозрению в похищении обезьяны из квартиры своей знакомой, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как рассказали в полиции, 40-летняя москчичка написала заявление о похищении обезьяны. "Не плюшевой, а живой", - уточнила она. Животное она купила и содержала в своей квартире на Новопеределкинской улице в клетке. На днях к ней пришли гости. Один из них был пьян. Он стал дразнить обезьяну и пытаться достать ее из клетки. Животное, понимая, что человек чужой, стало защищаться. В итоге, обезьяна укусила пьяного гостя. От боли мужчина в чувства не пришел, а стал еще агрессивнее - вытащил обезьяну из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся с похищенным.

- В заявлении женщина указала материальный ущерб составил около 100 тысыч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Убийца беззащитной обезьянки попал на видео. Фото: скрин с видео МВД

Установить личность похитителя не составило труда, так как заявительница знала мужчину и адрес его проживания. Когда к 34-летнему москвичу пришли сотрудники полиции, то увидели мертвую обезьяну. Оказалось, что справиться с животным он так и не сумел. Впоследствии нанес мартышке несколько смертельных ударов.

Убийцу обезьяны задержали. В отделении полиции выяснились и другие факты биографии мужчины - он был ранее неоднократно судим. Следователи уже возбудили уголовные дела по статьям "Грабеж" (до 4 лет тюрьмы) и "Жестокое обращение с животными" (арест до до шести месяцев).

В настоящее время, как уточнили в полиции, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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