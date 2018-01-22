2018-01-22T09:21:51+03:00
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Ледяная пещера в парке "Зарядье": открытие намечено на конец февраля

Для заморозки огромной площадки потребуются тонны льда
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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В парке «Зарядье» приступили к заморозке ледяной пещеры. Фото www.mos.ruВ парке «Зарядье» приступили к заморозке ледяной пещеры. Фото www.mos.ru
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Желающим почувствовать себя, как в Арктике, не выезжая из Москвы, достаточно будет прийти в парк "Зарядье". В конце февраля в павильоне "Заповедное посольство" планируют открыть ледяную пещеру (см. ТТХ). Огромная комната с колоннами, лабиринтами и арками будет работать круглый год. Внутри - легкий морозец в минус 5 градусов. Не исключено, что вход в неё могут сделать свободным для всех желающих.

Сейчас здесь идёт "заморозка" стен, пола и потолка. Под ними спрятали специальное оборудование, которое подает охлаждающую жидкость.

- Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб, - рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Внутри циркулирует около восьми тонн специальной охлаждающей жидкости.

С помощью труб по всей пещере искусственно намораживаются новые и новые слои инея. Все это постепенно превращается в лед. Чтобы получилась настоящая Арктика, нужно ждать примерно полтора месяца. Зато потом посетители даже смогут потрогать "ледник".

Рядом с пещерой поставят медиаэкраны. На них будут крутить документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.

Напомним, в павильоне "Заповедное посольство" уже сейчас можно попасть в лето. Цветущие цветы, травы, даже овощи и фрукты круглый год показывают здесь в единственной в Москве многоярусной прозрачной оранжерее с искусственным климатом. Вход во флорариум платный - 150 рублей для взрослых и 120 рублей для детей.

Как добраться: от любой из четырех ближайших к парку «Зарядье» станций метро можно дойти пешком примерно за 10 - 15 минут – от «Площади Революции» (выход к Богоявленскому переулку), от «Китай-Города» (выход к Славянской площади, от «Охотного Ряда» (выход к музею Отечественной войны 1812 года) или от «Театральной» (выход к музею Отечественной войны 1812 года).

Время работы: парк "Зарядье" работает круглосуточно. А павильоны в парке - с 14.00 до 20.00 по понедельникам, с 10.00 до 20.00 - со вторника по воскресенье.

ТТХ ледяной пещеры

Площадь - 350 квадратных метров.

Высота "ледника" - 6 метров.

Общий вес льда - около 70 тонн.

Общая длина изогнутых металлических труб для "заморозки" пещеры - 15 километров.

Вес специальной охлаждающей жидкости - около 8 тонн.

Температура - от минус 5 до минус 8 градусов по Цельсию.

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