2018-01-22T15:45:26+03:00
Звезды

Анну Седокову с детьми со скандалом вынудили покинуть остров в Таиланде

Певица не ожидала такого отношения к туристам
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Когда звезда с детьми прилетела на остров Хонг у нее начались неприятностиКогда звезда с детьми прилетела на остров Хонг у нее начались неприятностиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Анна Седокова, которая уже давно активно монетизировала свой инстаграм, теперь же решила повторить успех, создав собственное шоу «Вокруг света во время декрета», где хочет показать всем молодым мамочкам, что верить в себя и путешествовать даже с маленьким ребенком на руках возможно.

Более того, в эти момент можно даже быть счастливой. Экс-«виагра» уже побывала вместе с двумя старшими дочерьми и маленьким сыном Гектором в Мюнхене, в Тель-Авиве и вот наконец семейство долетело до Таиланда. Но тут их ждал неприятный скандал. Когда звезда с детьми прилетела на остров Хонг у нее начались неприятности: сначала у артистки забрали еду для животных и заявили, что их кормить запрещено, а потом и вовсе попросили операторов убрать камеры. Как оказалось, съемка в этих местах была запрещена.

«На нас кричали, выгоняли, атаковали, преследовали, запрещали снимать. Это видео я записала на всякий случай, потому что все наши карты памяти были стёрты ! Как мы пронесли звук на остров вообще не понятно и хоть что-то вам показали. Записывали на бабины… С нами общались как с преступниками и возможно, мы ими и были, но мы всего лишь хотели показать вам красоту этого невероятного места. Ты идёшь по острову с тремя детьми, а за тобой 10 человек охраны и смотрят на тебя так… Причины? Потому что там был Лео, они сняли „Пляж“ и теперь там слишком много желающих запечатлеть момент на профессиональное оборудование…» — написала Седокова в Instagram (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Папа Римский сравнил сплетничающих монашек с террористками
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу
МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать