Анну Седокову с детьми со скандалом вынудили покинуть остров в Таиланде

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:45:26+03:00

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Анна Седокова, которая уже давно активно монетизировала свой инстаграм, теперь же решила повторить успех, создав собственное шоу «Вокруг света во время декрета», где хочет показать всем молодым мамочкам, что верить в себя и путешествовать даже с маленьким ребенком на руках возможно.

Более того, в эти момент можно даже быть счастливой. Экс-«виагра» уже побывала вместе с двумя старшими дочерьми и маленьким сыном Гектором в Мюнхене, в Тель-Авиве и вот наконец семейство долетело до Таиланда. Но тут их ждал неприятный скандал. Когда звезда с детьми прилетела на остров Хонг у нее начались неприятности: сначала у артистки забрали еду для животных и заявили, что их кормить запрещено, а потом и вовсе попросили операторов убрать камеры. Как оказалось, съемка в этих местах была запрещена.

«На нас кричали, выгоняли, атаковали, преследовали, запрещали снимать. Это видео я записала на всякий случай, потому что все наши карты памяти были стёрты ! Как мы пронесли звук на остров вообще не понятно и хоть что-то вам показали. Записывали на бабины… С нами общались как с преступниками и возможно, мы ими и были, но мы всего лишь хотели показать вам красоту этого невероятного места. Ты идёшь по острову с тремя детьми, а за тобой 10 человек охраны и смотрят на тебя так… Причины? Потому что там был Лео, они сняли „Пляж“ и теперь там слишком много желающих запечатлеть момент на профессиональное оборудование…» — написала Седокова в Instagram (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).