Анну Седокову с детьми со скандалом вынудили покинуть остров в Таиланде
Анна Седокова, которая уже давно активно монетизировала свой инстаграм, теперь же решила повторить успех, создав собственное шоу «Вокруг света во время декрета», где хочет показать всем молодым мамочкам, что верить в себя и путешествовать даже с маленьким ребенком на руках возможно.
Более того, в эти момент можно даже быть счастливой. Экс-«виагра» уже побывала вместе с двумя старшими дочерьми и маленьким сыном Гектором в Мюнхене, в Тель-Авиве и вот наконец семейство долетело до Таиланда. Но тут их ждал неприятный скандал. Когда звезда с детьми прилетела на остров Хонг у нее начались неприятности: сначала у артистки забрали еду для животных и заявили, что их кормить запрещено, а потом и вовсе попросили операторов убрать камеры. Как оказалось, съемка в этих местах была запрещена.
«На нас кричали, выгоняли, атаковали, преследовали, запрещали снимать. Это видео я записала на всякий случай, потому что все наши карты памяти были стёрты ! Как мы пронесли звук на остров вообще не понятно и хоть что-то вам показали. Записывали на бабины… С нами общались как с преступниками и возможно, мы ими и были, но мы всего лишь хотели показать вам красоту этого невероятного места. Ты идёшь по острову с тремя детьми, а за тобой 10 человек охраны и смотрят на тебя так… Причины? Потому что там был Лео, они сняли „Пляж“ и теперь там слишком много желающих запечатлеть момент на профессиональное оборудование…» — написала Седокова в Instagram (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).