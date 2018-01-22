Медики опасаются, что Анастасия Волочкова может лишиться ног

22 Янв. 2018 2018-01-22T17:12:34+03:00

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Хейтеры так часто вспоминают Анастасию Волочкову в своих антимолитвах, что сама балерина устала повторять, что свою роскошную жизнь она заслужила тяжким трудом балерины. Танцовщица не раз повторяла, что проводит у станка ежедневно по несколько часов, отказывает себе во многом, чтобы выглядеть тонкой и стройной и по-прежнему иметь популярность у публики. А на днях, еще раз в подтверждении этого факта белый лебедь нашей балета опубликовала в своем микроблоге фото, на котором запечатлены ее изуродованные многолетними упражнениями ноги.

Волочкова поделилась с подписчиками своего блога в Instagram фотографиями своих ног.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Специалисты в области ортопедии отметили, что в том случае, если Анастасия Волочкова не перестанет танцевать, ей могут грозить множества заболеваний и даже гангрена. Так, бывшая прима-балерина Большого театра, хореограф с 40-летним стажем Марина Кондратьева объяснила кровоподтеки на ногах Волочковой, отметив, что она неправильно стоит на пальцах.

«Она неправильно стоит на пальцах, наверное, раз такие непонятные травмы. Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться», – уточнила Кондратьева.

Как пишут «Дни.ру», о появлении мозолей на ногах рассказала и балерина Анастасия Винокур. «Терпишь боль, замораживаешь, колешь какое-нибудь обезболивающие. Но я с этим не так часто сталкиваюсь», – отметила дочка прославленного сатирика.

Ортопеды пояснили, что у Волочковой есть начальные признаки варикозной болезни и артроза, а также плоскостопия, что может спровоцировать развитие протрузий, и даже повлиять на осанку и остроту зрения.

Более того, любимые Анастасией бани и парные могут лишить ее ног. Медики уверены, что купания с открытыми ранами – это дополнительный риск попадания инфекции, которая может поразить всю стопу, привести к развитию гангрены и потере конечности.