2018-01-22T21:31:24+03:00
Звезды

Галкин показал холодильник Пугачевой

Юморист признался, что никак не может сесть на диету [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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«КП», Алла Борисовна внимательно следит за своим питанием, соблюдая специальную диету.«КП», Алла Борисовна внимательно следит за своим питанием, соблюдая специальную диету.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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После новогодних праздников никак не могут прекратить поедать вкусности не только простые граждане, но и российские знаменитости.

Максим Галкин рассказал подписчикам своего Инстаграма, как он сражается с лишними килограммами.

Сперва юморист опубликовал шуточное видео из спортзала, куда, судя по ролику, артист только благодаря силе воле дошел после январского отпуска.

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Я дошёл... #оспорттымир #оспортбудьтыпроклят #пятьминутпозораиуваспресс
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Но потом телеведущий признался, мол, даже спорт не спасает его от ночных набегов на холодильник.

— Я ем с Нового года! Кто после этого видео не захочет есть, тот? — подписал ироничный ролик Галкин, демонстрируя содержимое холодильника Аллы Пугачевой.

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Я ем с Нового Года Кто после этого видео, не захочет есть, тот #актонеест #живемчтобыесть #светХолодильникаУкажетПуть
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Кстати, ничего сверхъестественного в звездном холодильнике не оказалось, никакой черной икры и лобстеров: котлеты, огурцы, многообразие различных соусов.

Как уже писала «КП», Алла Борисовна внимательно следит за своим питанием, соблюдая специальную диету.

— Алла отрегулировала свое питание с помощью диеты, которую придумала сама. И назвала «СССР», — рассказала подруга певицы бизнесвумен Алина Редель. — СССР — это аббревиатура: сладкое, соленое, сдобное запрещено (соль — потому что задерживает в организме воду. — Ред.). А «Р» — разгрузочный день, в который позволительно есть легкие овощные супчики.

— За праздничным столом Алла не голодает, — поясняет Алина Редель. — Может и кусок торта съесть за компанию. Просто потом сделает два разгрузочных дня, которые позволят ей оставаться в хорошей форме.

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