Галкин показал холодильник Пугачевой
После новогодних праздников никак не могут прекратить поедать вкусности не только простые граждане, но и российские знаменитости.
Максим Галкин рассказал подписчикам своего Инстаграма, как он сражается с лишними килограммами.
Сперва юморист опубликовал шуточное видео из спортзала, куда, судя по ролику, артист только благодаря силе воле дошел после январского отпуска.
Но потом телеведущий признался, мол, даже спорт не спасает его от ночных набегов на холодильник.
— Я ем с Нового года! Кто после этого видео не захочет есть, тот? — подписал ироничный ролик Галкин, демонстрируя содержимое холодильника Аллы Пугачевой.
Кстати, ничего сверхъестественного в звездном холодильнике не оказалось, никакой черной икры и лобстеров: котлеты, огурцы, многообразие различных соусов.
Как уже писала «КП», Алла Борисовна внимательно следит за своим питанием, соблюдая специальную диету.
— Алла отрегулировала свое питание с помощью диеты, которую придумала сама. И назвала «СССР», — рассказала подруга певицы бизнесвумен Алина Редель. — СССР — это аббревиатура: сладкое, соленое, сдобное запрещено (соль — потому что задерживает в организме воду. — Ред.). А «Р» — разгрузочный день, в который позволительно есть легкие овощные супчики.
— За праздничным столом Алла не голодает, — поясняет Алина Редель. — Может и кусок торта съесть за компанию. Просто потом сделает два разгрузочных дня, которые позволят ей оставаться в хорошей форме.
Еще больше материалов по теме: «Алла Пугачева и Максим Галкин»