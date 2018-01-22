Следствие ведет секретарша

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:11:09+03:00

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Главная героиня сериала «Секретарша» работает помощником главы Следственного комитета в небольшом городке Вересаеве. На Екатерине Морозовой (Ксения Лаврова-Глинка) держится все: она не только варит кофе начальнику и разбирается с документами, но и расследует уголовные дела. Благодаря своей наблюдательности она даст фору любому детективу. Там же работает ее взрослый сын Олег (Илья Коробко). Однажды на место начальника Кати приходит Василий Громик (Михаил Трухин). Когда-то у Морозовой был роман с ним, а Олег - его сын. Правда, об этом пока никто не знает.

- Был такой прекрасный советский фильм с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлевым «Ищите женщину», я во многом ориентировалась на образ из этого фильма, - говорит режиссер картины Радда Новикова. - Наша Екатерина Морозова - очень умная. Ее знание людей, обширная «агентурная сеть» подруг и умение найти общий язык с любым человеком часто помогают в расследованиях».

Вымышленный Вересаев снимали в Зеленограде, Люберцах и в Наро-Фоминске.

Первый канал. «Секретарша». Понедельник - четверг, 21.35.