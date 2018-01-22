«Роснефть» приступила к продажам битума в Германии

22 Янв. 2018 2018-01-22T21:29:43+03:00

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ВЫХОД НА РЫНОК БИТУМА

Дочернее предприятие «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH заключила договор с немецкой компанией BITUMINA Handel GmbH & Co. KG. Согласно документу,

битум, который производит на НПЗ РСК, контроль в котором принадлежит российской корпорации, будут перерабатывать на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA. Кроме того, немцы берутся производить ПМБ «Альфабит» по рецептуре «Роснефти».

Для российской компании заключенный контракт означает заметно более широкий ассортимент для заказчиков в Германии и соседних странах и возможность производить собственный битум с высокими эксплуатационными свойствами. Отметим, что договор заключен на долгосрочный период.

Продажи битума «Роснефти» в Германии стартовали только в январе. Российская компания реализует переходный этап, когда BP осуществляет маркетинг продукции, кроме битума, в то время как “Роснефть” создает маркетинговую команду и налаживает системы сбыта. Но уже в следующем году российская компания начнет самостоятельно реализовывать всю линейку продуктов,

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- Германия является стратегическим рынком для российских энергокомпаний, - заявил Игорь Сечин на пресс-конференции.- Россия последовательно наращивает экспорт энергоресурсов.

Свои слова он подтвердил цифрами. По итогам 2017 экспорт российского газа в Европу вырос на восемь процентов. Наша страна отправила на Запад 194 миллиарда кубометров голубого топлива и 168 миллионов тонн нефти. «Роснефть» обеспечивает порядка 40 процентов экспорта «черного золота». Что касается конкретно Германии, то поставки «Роснефти» - это примерно четверть потребляемой страной нефти.

Компания давно уже перестала быть просто экспортером сырья. Стратегия «Роснефти» заключается в том, чтобы укрепить позиции на немецком рынке за счет собственного производства. После покупки ряда активов под контролем компании оказались больше 12 процентов от всех нефтеперерабатывающих мощностей европейской страны. Эти заводы дают немцам пять тысяч рабочих мест.

- Мы рады, что сотрудничество «Роснефти» с европейскими партнерами не ограничивается исключительно поставками энергоресурсов. Мы реализуем совместные проекты, и в этом смысле Германия для «Роснефти» является одним из ключевых партнеров, - подчеркнул Игорь Сечин.

О значимости этой страны как стратегического партнера говорит и тот факт, что в прошлом году на пост главы совета директоров «Роснефти» был приглашен экс-канцлер Германии Герхард Шредер. По словам главы компании, именно Шредер во время своего руководства страной заложил основы энергетической безопасности современной Европы. Не в последнюю очередь за счет укрепления германо-российских отношений.

Останавливаться на достигнутом «Роснефть» не планирует. Игорь Сечин заявил, что в ближайшие годы компания вложит в свои немецкие активы порядка 600 миллионов евро. По предварительным подсчетам две трети от этой суммы пойдут на модернизацию НПЗ РСК. Эти подсчеты позволят вывести на качественно новый уровень логистику и инфраструктуру предприятия, а еще — снизить уровень содержания серы в топливе.

БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

В планах «Роснефти» - выйти к конечному потребителю, стать для него поставщиком целого спектра товаров и услуг. Чтобы достичь намеченной цели, компания готова вкладывать в развитие сети автозаправочных станций, развивать бизнес по поставкам авиационного топлива и выводить произведенные на НПЗ Германии нефтепродукты на рынки соседних стран.

Сейчас руководство «Роснефти» рассматривает несколько стратегий поведения на розничном рынке.

- Например, при покупке у Total доли в НПЗ «Шведт», мы договорились о том, что получим возможность воспользоваться для поставок нефтепродуктов розничной сетью Total. Это одна из возможных форм сотрудничества, - рассказали представители компании.

Когда у экспертов и аналитиков «Роснефти» наберется достаточно данных об эффективности такой схемы, они смогут судить, нужно ли пробовать другие варианты. Ведь можно еще полностью выкупить сеть АЗС или создать новую с нуля. Тут еще предстоит определить оптимальный вариант.

Не помешают ли этим планам санкции Евросоюза против России? Руководство компании уверено, что нет.

- Не могу сказать, какие детально это имеет последствия, но на корпоративную ситуацию «Роснефти» и Rosneft Deutschland санкции негативно не влияют, - заявил Герхард Шредер.