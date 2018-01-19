Тонкая лодыжка? Значит, ты глупышка

19 Янв. 2018 2018-01-19T21:37:14+03:00

Если голень в обхвате меньше 33 сантиметров — это уже есть нехорошо Фото: EAST NEWS

Ученые нашли прямую связь между объемом ноги и интеллектом у женщин

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Гордитесь своими стройными, длинными ножками, тонкими, как у куклы Барби? Не спешите радоваться и постить фото своих коленок и голеней в Инстаграм. Оказывается, чем тоньше ноги у женщины, тем выше у нее... риск слабоумия.

Эксперты даже называют вполне конкретные цифры.

Если голень в обхвате меньше 33 сантиметров — это уже есть нехорошо.

Именно в голени расщепляется холестерин. Избыток которого, как мы знаем, вообще вреден, и в частности мешает кровоснабжению мозга.

Если нога недостаточно широкая, то мозг начинает страдать. И ума не прибавляется.

- Исследования показали, что если у женщины обхват голени меньше 33 сантиметров, то у нее выше шанс развития атеросклероза, - приводят данные программа «Здорово жить» нашего любимого теледоктора Елены Малышевой. - Предполагается, что это связано с тем, что если у женщины широкие голени, то в них много жира, поэтому лишний жир не откладывается в сосудах.

И рекомендует:

- Для диагностики проблем с сосудами стоит сделать УЗИ.

Побежали за сантиметром?

Тогда заодно исследуйте и другие части тела. Их объем тоже может многое сказать о вашем здоровье и интеллекте.

1. Талия

Вы дама и обхват талии получился больше 88 см? Увы, ваш мозг тоже в опасности.

В частности, у вас высокий риск развития болезни Альцгеймера. Для мужчин опасность появляется при объеме талии более 102 см.

Дело в том, что в таких талиях много так называемого висцерального жира.

А он продуцирует особые вещества, которые влияют на мозг человека, что и приводит к развитию слабоумию.

Что делать? Худеть, худеть и еще раз худеть.

2. Шея.

- Исследования показали, что если у мужчины обхват шеи больше 43 сантиметров, а у женщины больше 37 сантиметров, то у них увеличены риски остановки дыхания во сне (апноэ), - опять таки сообщают вестники народного здоровья из «Жить здорово».

Большая шея может сдать во сне дыхательные пути. И привести к остановке дыхания.

3. Грудь

Конечно, большинство женщин знают свой размер груди. Но не грех напомнить, как его измеряют.

Сначала отправляем сантиметровую ленту по наиболее выпуклым точкам бюста (это надо делать в бюстгальтере). Затем под грудью. По разнице определяем ваш размер. Разница 12-13 см — это первый размер, 13-15 см — второй, 15-17 см — третий, 18-20 см - четвертый, 20-22 см - пятый, 23-25см - шестой, 26-28 см - седьмой и так далее.

Так вот, если у женщины размер груди больше четверного, то у нее высок риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Почему? Опять дело в жире. При большом размере груди в ней много липидов — то есть жиров. Как правило у дам с большим размером избыточный вес, а значит велик шанс в дальнейшем развития сахарного диабета.

Что делать? Худеть и регулярно контролировать уровень сахара.

P.S.Мужчины могут выдохнуть — у них в объеме груди рисков особых нет. Им хорошо!