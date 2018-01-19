«Голубая устрица-2»

19 Янв. 2018 2018-01-19T22:50:26+03:00

Про массовую поддержку ульяновских курсантов, студентов и то, как опасно не оправдывать народных ожиданий

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Понеслось. Кто не снял видео в поддержку ульяновских курсантов - тот не студент.

Два новых танца Satisfaction за день: от сельскохозяйственного техникума села Рязаново и от училища МЧС.

А это, я вам скажу, уже не гражданская авиация, которая суть шоферы, водители воздушного транспорта. Это уже офицеры с погонами-званиями.

И попами трясут - любо-дорого! И форменные фуражки надвигают.

Полное satisfaction, или, если кто не знает по-английски, «удовлетворение».

А виноват в этом кто?

А виноваты те, кто счел, что это (танец курсантов) является оскорблением и Ульяновской области, и ветеранов.

КАК ветеранов (войны?) оскорбляет то, что будущие штатские летчики пляшут в трусах у себя в общаге, - объяснить нельзя.

Еще раз: не у знамени! Не у Вечного огня! Не в Красном уголке даже: в комнатах у себя!

Взрослые забыли свою подростковую гормональную бурю с жадным интересом к сексу, взрослые смирились с тем, что телевизор ежечасно транслирует в наши мозги полуголый «Голубой огонек», и требуют от детей, чтобы те жили по стойке смирно. С равнением на Красное знамя, отсутствующее, как и идеология в целом, скоро как два десятка лет.

Ну так и получите нормальный, прогнозируемый молодежный протест!

И будут танцевать! Дождетесь: еще солдаты Кремлевского полка спляшут. Потому как это уже флешмоб. И поделом.

При этом все нормальные люди делятся в соцсетях воспоминаниями: «Мы, когда были курсантами военного училища, во время парково-хозяйственного дня раздевались по пояс и танцевали, натирая мастикой полы под Depeche Mode».

«А мы в универе у девочек лифчики и бужутерию воровали, чтобы на вечеринках наряжаться!»

«Да мы такое творили! Куда этим ульяновским курсантам, ха-ха-ха!»

Кто не чудил, тот не был молодым. Мы просто видео не снимали.

А так, конечно, ханжество со многих послетало бы.

О чем говорит история: у общества серьезно сбиты ориентиры «хорошо - плохо».

Британские военные сняли клип на Satisfaction - хорошо, вау. Наши - какой стыд, позорят форму (штатскую). Боря Моисеев ест по ТВ банан - ну, ему можно, он дурашка, а вот Васе Петрову из Ульяновска - никогда! В глотку ему этот банан, по самые гланды!!!

Нет, я, конечно, понимаю, что до Моисеева люди просто добраться не могут. Это тот же феномен, что с Колей из Уренгоя: Гозман говорил вещи и пострашнее, но его все равно приглашают в шоу Соловьева, а Колю легко забить ногами…

Здесь бы ТВ задуматься: ну, если люди у нас такие патриоты и пуритане, то, может, вычистить с ТВ всех этих? Как размножающихся почкованием, без женщин, звезд эстрады, так и певцов идеи «Гитлер гораздо лучше Сталина»? Вы обсудите там на худсоветах. Народ долго терпит, а потом взрывается.

Опасно это, когда в каждом слое общества - своя мораль.

Надо задуматься и власть имущим. Когда мы ждем от них жесткой реакции: например, бойкота Олимпиады и запрета спортсменам-ренегатам ехать позорить нас под нейтральным флагом, они, чиновники, извиняются перед Международным олимпийским комитетом и выглядят, как манная каша.

Когда надо похвалить молодцов-парней и в полном составе зачислить в КВН - они вдруг массово изображают невинную девочку и вынимают из шкафа ветеранов.

Как будто странная мягкость и податливость перед западными партнерами компенсируется закручиванием гаек в других местах.

По-моему, может треснуть. Опасно не оправдывать ожиданий.

…Да, а новые клипы - гадость. Сняли как смогли. Пятерка только за товарищеский дух и студенческое братство.

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