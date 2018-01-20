«Спит на четырех кроватях»: жительница Италии завещала своему коту сумму в 30 тысяч евро

20 Янв. 2018 2018-01-20T14:57:04+03:00

Теперь ушастого носят спать на разных кроватях, в его распоряжении их четыре, кормят исключительно королевскими креветками Фото: EAST NEWS

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Собственно, чем отдавать все нажитое честным трудом властям Италии, а бизнесвумен из городка Сачиле и так исправно платила 40 лет налоги в местный бюджет, она посчитала, что пусть уж лучше ее кот хорошо поживет. Он тоже более 4 лет радовал свою хозяйку и по ее мнению заслужил королевской жизни пусть и после ее кончины. Поэтому женщина перед смертью пригласила нотариуса и составила официальное завещание, где оставила30 тысяч евро коту Джерри. И теперь он целый день мурчит от удовольствия. А как не мурчать?

Теперь ушастого носят спать на разных кроватях, в его распоряжении их четыре, кормят исключительно королевскими креветками, и ежечасно чешут за ушком, пишет газета La Stampa,

В завещании итальянка также попросила, что если у кота ухудшится здоровье, то члены семьи должны пойти на любые меры для его лечения, вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата. Так что Джерри за свою судьбу спокоен, хотя при таком режиме дня он еще долго будет здоров.

Кстати, это не первый случай, когда миллионерши завещают свое состояние домашних питомцам. В 2015 году миллионерша из Нью-Йорка завещала создать трастовый фонд на сумму $100 тыс. для ухода за ее 32 австралийскими попугаями.