Победитель ралли «Дакар-2018» Эдуард Николаев: " К счастью, и техника терпела, и люди"

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:23:11+03:00

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Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар-2018». Серебро гонки завоевал белорусский гонщик Сергей Вязович (МАЗ). Еще один российский экипаж – Айрата Мардеева стал бронзовым призером.

Гонка стартовала 6-го января в столице Перу Лиме и ситуация в грузовом зачете до последнего держала в напряжении российских болельщиков. Всего за 2 дня до окончания гонки основных соперников Эдуарда Николаева (КАМАЗ-мастер) и аргентинца Федерико Виллагру (IVECO) в генеральной классификации после 12 этапов гонки разделяла всего одна секунда! Развязка наступила на предпоследнем этапе гонки Сан Хуан – Кордоба, когда из-за поломки коробки передач аргентинец сошел с дистанции.

Организаторы гонки сделали все, чтобы юбилейный сороковой по счету «Дакар» надолго запомнился участникам сложностями маршрута. Перуанские дюны, боливийское высокогорье и аргентинское бездорожье – трасса длиной более 8000 километров действительно была отмечена высшей категорией сложности. Всего на старт «Дакара» вышли участники из 54 стран мира, в том числе 42 спортивных грузовика. Но добрались до финиша далеко не все. Процент схода участников во всех категориях был необычайно высоким.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Чагин, руководитель команды “КАМАЗ-мастер”

«40-й юбилейный маршрут надолго запомнится своей экстремальной сложностью. Тем более мы рады доказать преимущество российской техники и нашей автоспортивной школы в острой борьбе, которая продлилась практически до последнего дня гонки. Особенно приятно, что это произошло в года тридцатилетия нашей команды».

Эдуард Николаев, пилот экипажа №500

«Я очень благодарен своему экипажу и всей нашей команде и болельщикам за эту общую победу. Было очень непросто. В некоторые драматические моменты мы считали, что все уже закончилось для нашего экипажа. Но, к счастью, и техника терпела и люди. Для меня лично огромное счастье победить в год 40-го юбилея «Дакара» и в года тридцатилетия команды «КАМАЗ-мастер».

Кстати, это уже 15-я победа команды на легендарном ралли. И третья экипажа Эдуарда Николаева. Напомним, что руководитель команды Владимир Чагин семь раз за рулем становился чемпионом «Дакара».