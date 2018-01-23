Рэпер Мот стал отцом и тут же поделился фото с сыном

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:47:02+03:00

Музыкант встретил свою будущую жену в интернете. И это не выдумка, история подлинная Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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У поклонников этого 27-летнего музыканта лейбла «Black Star Inc.» отличный повод для радости за своего кумира. У Мота родился сын.

- Это самый счастливый день в нашей жизни - 22.01.18!!! Добро пожаловать в семью, сынок! Мы тебя безумно любим!!! Любимый, ты - наш Герой! Так поддерживал, так помогал лучший Папа, так любим!!! - подписала первое фото с сыном молодая мамочка Мария.

maryme.23 Это самый счастливый день в нашей жизни - 22.01.18!!! Добро пожаловать в семью, сынок! Мы тебя безумно любим!!! Любимый, ты - наш Герой! Так поддерживал, так помогал лучший Папа, так любим!!! Первые фото от нашей @perviykrik

Сам Матвей Мельников (настоящее имя артиста, - ред.) также не в силах сдержать своего счастья поделился им со всеми своими фанатами:

- Теперь мы - полный набор и полноценная семья! Спасибо за сына, моя самая лучшая жена и любимая мама, - прокомментировал рэпер снимок.

mmott23 МОтец

Музыкант встретил свою будущую жену в интернете. И это не выдумка, история подлинная. Рэпер увидел Марию на фото у друга в соцсетях, добавил в друзья и стал активно комментировать фото. Модель не знала, что Мот — известный рэпер, она не была его поклонницей. Но первое свидание решило их судьбу. Через некоторое время они полетели в Таиланд, где Матвей сделал Марии предложение. В августе 2016-го они расписались, а в апреле 2017-го венчались и устроили свадьбу.

О беременности Марии поклонники начали догадываться, но модель до последнего скрывала положение. Мот решил рассказать о том, что готовится стать отцом за три месяца до появления первенца. Он снял беременную жену в клипе «Когда исчезнет слово».