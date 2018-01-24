Владимир Мединский о намерении Малого театра поставить пьесу по его роману «Стена»: Я принял решение отказаться от гонорара

24 Янв. 2018 2018-01-24T16:28:09+03:00

Министр культуры пока не знает, кто из актеров будет задействован в постановке

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Приключенческий роман Владимира Мединского «Стена» о событиях Смутного времени на Руси появилась в продаже в 2012 году и разошлась очень солидным для художественной литературы тиражом - 100 тысяч экземпляров. Теперь Малый театр решил поставить на своей сцене спектакль по этому произведению.

- Это целиком и полностью инициатива театра, но для меня - большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России, прокомментировал новость о будущей постановке Владимир Мединский.

Министр культуры посетовал, что плотный рабочий график не позволяет ему присутствовать на репетициях, но он намерен постараться посетить прогон спектакля и премьеру.

- Я передал в театр свой роман и пьесу, и знаю, что в Малом всегда очень деликатно и бережно относятся к авторскому тексту. Несмотря на то, что законодательство к этому не обязывает, принял решение отказаться от гонорара, так как театр находится в подчинении Министерства культуры. Хотя, подчеркну, закон позволяет заниматься творческой деятельностью. Но я очень щепетильно отношусь к таким вещам и поэтому гонорар будет направлен на благотворительные нужды, - признался министр культуры.

И отметил, что его роман «Стена» не имеет отношения к одноименному фильму Дмитрия Месхиева, который вышел на экраны в 2016 году.

- Это не прямая экранизация, поэтому я попросил режиссера убрать свою фамилию из титров, - пояснил Владимир Мединский. - Насчет того, кто будет задействован в спектакле, - тоже пока ничего не знаю, в Малом театре - замечательная труппа. Это театр - традиций и прекрасного художественного вкуса.