2018-01-24T16:28:09+03:00
Общество

Владимир Мединский о намерении Малого театра поставить пьесу по его роману «Стена»: Я принял решение отказаться от гонорара

Министр культуры пока не знает, кто из актеров будет задействован в постановке
Александра СОТНИКОВА
Поделиться:
Министр культуры Владимир МединскийМинистр культуры Владимир МединскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Приключенческий роман Владимира Мединского «Стена» о событиях Смутного времени на Руси появилась в продаже в 2012 году и разошлась очень солидным для художественной литературы тиражом - 100 тысяч экземпляров. Теперь Малый театр решил поставить на своей сцене спектакль по этому произведению.

- Это целиком и полностью инициатива театра, но для меня - большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России, прокомментировал новость о будущей постановке Владимир Мединский.

Министр культуры посетовал, что плотный рабочий график не позволяет ему присутствовать на репетициях, но он намерен постараться посетить прогон спектакля и премьеру.

- Я передал в театр свой роман и пьесу, и знаю, что в Малом всегда очень деликатно и бережно относятся к авторскому тексту. Несмотря на то, что законодательство к этому не обязывает, принял решение отказаться от гонорара, так как театр находится в подчинении Министерства культуры. Хотя, подчеркну, закон позволяет заниматься творческой деятельностью. Но я очень щепетильно отношусь к таким вещам и поэтому гонорар будет направлен на благотворительные нужды, - признался министр культуры.

И отметил, что его роман «Стена» не имеет отношения к одноименному фильму Дмитрия Месхиева, который вышел на экраны в 2016 году.

- Это не прямая экранизация, поэтому я попросил режиссера убрать свою фамилию из титров, - пояснил Владимир Мединский. - Насчет того, кто будет задействован в спектакле, - тоже пока ничего не знаю, в Малом театре - замечательная труппа. Это театр - традиций и прекрасного художественного вкуса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме решили штрафовать за незаконную спекуляцию билетами на чемпионат мира 2018
Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни
Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы-2019
Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем
Украинский журналист опубликовал в соцсети засекреченные планы ВСУ
Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41 человека
В Лиге наций футболисты из России встретятся со шведами и турками
Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле
В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав
Чижов назвал заявление Трампа по Ирану шантажом в адрес Евросоюза
В 2018 году деньги у российских банков будут воровать "спящие вирусы"
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистине
Монархист Антон Баков отказался от участия в выборах из-за второго гражданства
В песне Егора Крида судьи плагиата не нашли
В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев
Звезда фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Компанию Qualcomm оштрафовали за взятку своему крупейшему покупателю фирме Apple
Глава ЦИК назвала недопустимым проведение школьных референдумов в день выборов
Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой без будущего
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Спикер Рады заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году
Совфед фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа
Около 150 человек эвакуированы из итальянских Альпов после схода лавины
Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией
Генпрокуратуру попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм
Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент