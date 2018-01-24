2018-01-24T16:39:13+03:00
Политика

Путин приехал в гости к любимому поэту

Президент побывал в кабинете Владимира Высоцкого
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и бывшая супруга В. Высоцкого Людмила Абрамова во время осмотра музейной экспозиции центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке". ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и бывшая супруга В. Высоцкого Людмила Абрамова во время осмотра музейной экспозиции центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке". ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Я очень люблю вот эту фотографию, с медведем, - указал Никита Высоцкий на маленькое фото 40-х годов на красной стене. На ней пятилетний Владимир Высоцкий с кудряшками и серьезным видом сидит на диване в обнимку с медвежонком.

- Качество какое хорошее, - всмотрелся Путин.

- Это мы ее еще увеличили, - признался сын поэта.

Накануне 80-летия одного из главных отечественных поэтов ХХ века президент приехал в Дом Высоцкого на Таганке. И это было закономерно, потому что Путин, если и цитирует во время общения что-нибудь стихотворное, то это в большинстве случаев именно Высоцкий. Поэтому можно смело сказать, что Высоцкий — любимый поэт президента.

Главе государства показали развернутую к юбилею выставку, редкие фото, воссозданный кабинет поэта, его гитару и даже хоккейную клюшку. Никита Владимирович рассказал о планах развития музея и даже о создании специального зала, где «экспонатом станет сама песня».

На небольшой сцене на первом этаже шла репетиция спектакля «Здравствуйте! Владимир Высоцкий», который ставит сын барда.

Владимир Путин во время встречи с актерами, участвующими в театральной постановке "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!". ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента

Владимир Путин во время встречи с актерами, участвующими в театральной постановке "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!". ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента

- Захватывает дух от того, как вы, молодые и талантливые, погружаете слушателя в творчество Высоцкого, - похвалил актеров Путин.

Он предложил найти центру еще одно занятие - организовать молодежный фестиваль авторской песни.

- У нас в стране нет конкурса для молодежи, можно было бы его организовать и использовать возможности вашего музея, - предложил Путин. - А я со своей стороны мог бы это отфинансировать с помощью гранта.

- Хорошая идея, молодым ребятам, которые занимаются авторской песней, это будет возможность заявить о себе, - поблагодарил Никита Высоцкий.

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