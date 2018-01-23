2018-01-23T14:58:56+03:00
Экономика

Налоговые каникулы самозанятым могут продлить до 2020 года

Таким образом власти надеются побудить выйти из теневого сектора «непонятно чем занятых» граждан
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Правда, поблажку почему-то решили дать лишь няням и сиделкам, репетиторам и домработницамПравда, поблажку почему-то решили дать лишь няням и сиделкам, репетиторам и домработницамФото: Евгения ГУСЕВА
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Минфин предлагает продлить налоговые каникулы для самозанятых, объявленные на 2017-2018 год, до начала 2020 года. То есть, те граждане, которые рискнут зарегистрироваться в качестве самозанятых, смогут не платить налоги еще и в 2019 году.

Закон о налоговых каникулах был принят в 2016 году. Так власти надеялись побудить выйти из сумрака часть тех самых «непонятно чем занятых» граждан, которые зарабатывают, неофициально оказывая другим гражданам разного рода услуги. Им предлагалось в обмен на налоговые каникулы зарегистрироваться по упрощенной схеме в качестве самозанятых.

Правда, поблажку почему-то решили дать лишь няням и сиделкам, репетиторам и домработницам. Да и сама идея каникул людей скорее напугала: зарегистрируешься, каникулы закончатся, а дальше платить сколько? Будут драть три шкуры? В итоге идея с треском провалилась. С начала 2017 года, по данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались чуть больше тысячи человек — вместо ожидавшихся миллионов. И просто продление налоговых каникул тут, судя по всему, вряд ли поможет.

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