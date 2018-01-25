Дворкович: «В России больше нет олигархов»

25 Янв. 2018 2018-01-25T16:43:15+03:00

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Помните песню «Как докопаться нам до истинной причины: куда уходят настоящие мальчишки?». Почти с таким же вопросом мы обратились к экономистам после заявления вице-премьера Аркадия Дворковича. В эфире Блумберг ТВ он сообщил, что олигархов в России больше нет, а есть только «социально ответственные бизнесмены».

- Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х, - сказал Дворкович. - Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом.

Так куда делись все олигархи?

- Заявление Дворковича – абсурд, - считает Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. – То есть, в России олигархов действительно нет в привычном понимании этого слова. Олигархи - это хапуги, которые заняты только тем, что пытаются оттяпать как можно больше и тут же потратить. Методы у них разбойничьи и лишены всякого планирования. Классический пример – олигархия на Украине, где страну просто рвут на части. У нас же классические олигархи переквалифицировались в корпоративных дельцов. Эти тоже богатые, тоже получают сверхприбыль и несправедливо облагаются налогами. Но дельцы стремятся создать такую систему, чтобы долго извлекать из нее деньги. Поэтому они тратят деньги на новое оборудование, создают новые рабочие места, даже изображают заботу о подчиненных. Но говорить, что они ответственные и заботятся о стране – это как из дьяволов делать ангелов.

Может, говоря о том, что в России нет олигархов, вице-премьер имел в виду, что они физически не здесь? В открытых источниках можно найти сведения о многочисленных домах заграничных домах российских миллиардерах. У Алишера Усманова есть роскошное поместье «Бичвуд» в Лондоне. Еще один владелец лондонской недвижимости – 6 этажного здания в районе Белгравия – Олег Дерипаска. Владимир Лисин, владелец не только Новолипецкого металлургического комбината, но и замка в Шотландии. У Михаила Прохорова дом во французском Куршавеле. И это далеко не полный список владений.

- Во-первых, 80-90% крупного бизнеса в нашей стране – это не российский бизнес, а оффшорный, - заявил «КП» экономист Михаил Делягин, - Во-вторых, российские олигархи давно уже инвестируют в заграничную недвижимость, да и живут большую часть времени там. А в Россию приезжают вахтовым методом зарабатывать.

Остались ли в России олигархи – не понятно. Зато социально-ответственных бизнесмены из них, говорят эксперты, точно «никакие».