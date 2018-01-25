2018-01-25T13:39:34+03:00
Звезды

В Кургане обиделись на певца Шуру из-за слов о "городочке-говне"

Певцу в инстаграме пришлось извиняться, но осадочек у местных все равно остался
Ольга АНТОНОВА
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Стоит отметить, что после своей речи певец извинилсяСтоит отметить, что после своей речи певец извинилсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Странное дело, всех певцов, слава которых осталась далеко позади, до сих пор кормят корпоративы и гастроли по нашей необъятной родине, поэтому тем удивительнее, когда артисты вдруг высказываются в адрес провинции крайне негативно. Последнее нелицеприятное мнение по поводу города Курган вдруг позволил себе Шура, который, ко всему прочему, именно сюда приехал на реабилитацию. На пресс-конференции в местном центре он заявил : "Городочек ваш — говно полное", — но сразу оговорился, что имел в виду состояние дорог и жилья, как сообщало агентство URA.RU.

Сотрудники центра Илизарова, где проходит реабилитацию певец Шура, обиделись на своего пациента за это высказывание.

— Курган, хоть и маленький провинциальный город, обладает несомненным шармом и историей, нам есть чем гордиться. За последнее десятилетие город преобразился, — приводится на официальном сайте клиники ответ на слова певца.

Сотрудники центра рассказали о своём городе и о том, какие изменения он претерпел за последнее время: по их словам, была проведена огромная работа по ремонту дорог.

Стоит отметить, что после своей речи певец извинился на странице в "Инстаграме".

— Ещё раз хочу заметить: я никого и в никоем случае не хотел обидеть, вы для меня очень ценны и любимы. Я человек, который проехал всю страну и многое видел. Каждый город для меня дорог, и хочу, чтобы мы жили в лучшей стране и каждый из нас в лучшем городе, и приехал я в ваш город, потому что, будучи здесь 5 лет назад, я получил огромное удовольствие от пребывания у вас, — заявил певец.

А в качестве извинения, звезда 2000-х пригласил жителей города на незапланированный концерт "Благодарю тебя, Курган".

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