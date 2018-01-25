2018-01-25T16:26:10+03:00
Общество

Бывший собкор «Комсомолки» стала замминистра образования и науки

Ирина Потехина займется вопросами профориентации учеников
Ярослав КОРОБАТОВКсения КОНЮХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ирина Потехина. ФОТО cfo.gov.ruИрина Потехина. ФОТО cfo.gov.ru
Изменить размер текста:

Кадры, как известно, решают все! В «Комсомолке» назначение Ирины Потехиной на должность заместителя министра образования и науки однозначно оценили, как сильный ход. С 2012 года она занимала должность заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

А до этого, с 1990 по 2001 год жизнь Ирины Петровны была связана с «Комсомолкой». Сначала она работала собственным корреспондентом «КП» по Ленинграду и Северо-Западу, а затем возглавила Санкт-Петербургскую дирекцию издания.

Как сообщили в Минобрнауки, на новой должности Ирина Потехина будет заниматься вопросами, связанными с ранней профориентацией учащихся, а также квалифицированной помощи учителям, ученикам и их родителям. У Ирины Петровны есть опыт такой работы, будучи заместителем полпреда ЦФО она курировала проект «Форум профессиональной навигации “ПроеКТОриЯ”». Он ориентирован на старшеклассников, которые интересуются инженерными разработками. Цель проекта помочь талантливым школьникам сделать карьеру в сфере высоких технологий.

Мы созвонились с Ириной Петровной, поздравили с назначением, передали наилучшие пожелания от коллег и договорились, что первое интервью в новой должности она даст родному изданию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Астрономия вернулась в школы
В 2018 году астрономия наконец-то вернулась во все российские школы – не все начали занятия в прошлом сентябре. Готова ли страна, запустившая первый искусственный спутник Земли и первого человека в космос, преподавать астрономию детям спустя долгие годы?
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами