Бывший собкор «Комсомолки» стала замминистра образования и науки

25 Янв. 2018 2018-01-25T16:26:10+03:00

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Кадры, как известно, решают все! В «Комсомолке» назначение Ирины Потехиной на должность заместителя министра образования и науки однозначно оценили, как сильный ход. С 2012 года она занимала должность заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

А до этого, с 1990 по 2001 год жизнь Ирины Петровны была связана с «Комсомолкой». Сначала она работала собственным корреспондентом «КП» по Ленинграду и Северо-Западу, а затем возглавила Санкт-Петербургскую дирекцию издания.

Как сообщили в Минобрнауки, на новой должности Ирина Потехина будет заниматься вопросами, связанными с ранней профориентацией учащихся, а также квалифицированной помощи учителям, ученикам и их родителям. У Ирины Петровны есть опыт такой работы, будучи заместителем полпреда ЦФО она курировала проект «Форум профессиональной навигации “ПроеКТОриЯ”». Он ориентирован на старшеклассников, которые интересуются инженерными разработками. Цель проекта помочь талантливым школьникам сделать карьеру в сфере высоких технологий.

Мы созвонились с Ириной Петровной, поздравили с назначением, передали наилучшие пожелания от коллег и договорились, что первое интервью в новой должности она даст родному изданию.