2018-01-25T15:24:22+03:00
Общество

Аэрофлот оформил первый билет за пять рублей для болельщика сборной России по футболу

Счастливчик прилетит в Москву из Новосибирска
Елена ГОЛУБЕВА
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Болельщики российской сборной по футболу оформляют авиабилеты на Чемпионат мира 2018 года. Аэрофлот оформляет билеты по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения мундиаля. Первым пассажиром, купившим билет на рейс авиакомпании, стал болельщик российской сборной из Новосибирска. За перелет по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск он заплатил 10 рублей с учетом всех такс и сборов: по 5 рублей за каждый полетный сегмент.

Заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд Росконгресс – давний партнер Аэрофлота по организации массовых мероприятий. На сегодняшний день уже подано более 2000 заявок от болельщиков российской сборной.

Специальный «тариф болельщика» Аэрофлот ввел 1 января с целью обеспечения доступности игр чемпионата мира по футболу 2018 года и предоставления возможности российским болельщикам оказать массовую поддержку сборной России. Специальный тариф экономического класса составляет пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) и действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча).

Для оформления билета по такому тарифу необходим российский паспорт, персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России. Подробная информация о программе перевозок в ходе чемпионата мира по футболу размещена на официальном сайте Аэрофлота.

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