Аэрофлот оформил первый билет за пять рублей для болельщика сборной России по футболу
Болельщики российской сборной по футболу оформляют авиабилеты на Чемпионат мира 2018 года. Аэрофлот оформляет билеты по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения мундиаля. Первым пассажиром, купившим билет на рейс авиакомпании, стал болельщик российской сборной из Новосибирска. За перелет по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск он заплатил 10 рублей с учетом всех такс и сборов: по 5 рублей за каждый полетный сегмент.
Заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд Росконгресс – давний партнер Аэрофлота по организации массовых мероприятий. На сегодняшний день уже подано более 2000 заявок от болельщиков российской сборной.
Специальный «тариф болельщика» Аэрофлот ввел 1 января с целью обеспечения доступности игр чемпионата мира по футболу 2018 года и предоставления возможности российским болельщикам оказать массовую поддержку сборной России. Специальный тариф экономического класса составляет пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) и действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча).
Для оформления билета по такому тарифу необходим российский паспорт, персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России. Подробная информация о программе перевозок в ходе чемпионата мира по футболу размещена на официальном сайте Аэрофлота.