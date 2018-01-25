Певица Валерия посоветовала молодежи брать пример с тимуровцев

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:23:27+03:00

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Студенты-волонтеры избирательного штаба Владимира Путина загадали желание: чтобы в Татьянин день к ним приехала певица Валерия. И она приехала, причем, не одна, а со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным. Они оба - доверенные лица Владимира Путина на выборах, причем Валерия уже во второй раз. Она, кстати, также входит в Совет при президенте по культуре.

Валерию с порога встретили ее же песней «Девочкой своею ты меня назови», но певица студентов быстро угомонила и предложила им поговорить о волонтерстве.

- В детстве на меня произвела неизгладимое впечатление повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Я когда ее прочитала, то тут же решила стать тимуровцем. Взяла шефство над одинокой женщиной в подъезде. А моя бабушка мне на это говорила: «Ты мне за хлебом то сходи!», - рассказала Валерия.

Валерия: "Я занимаюсь любимым делом и стараюсь нести добро, любовь". Фото: Арсений Горшенин

Студенты засмеялись.

- Вы ведь читали эту повесть? Помните о чем она? - в ответ на вопрос Валерии студенты молчали.

- Перечитайте, пожалуйста, - попросила она, а потом заметила, - жалко, что сейчас мало делается акцента на «добровольчестве». И посоветовала ребятам брать пример с тимуровцев.

Но тут студенты Валерии возразили. Они заметили, что волонтерское движение в России с каждым годом крепнет.

А потом поинтересовались, что нужно сделать, чтобы добиться в жизни такого же успеха и славы, как Валерия с Пригожиным.

- Главное, понять, чем ты действительно хочешь заниматься. Многие ведь учатся за компанию или потому, что их родители так хотят. Я занимаюсь любимым делом и стараюсь нести добро, любовь. И получаю отдачу, - заметила Валерия, уточнив, что она всегда хотела быть певицей.

Волонтеры, пользуясь случаем, попросили Валерию и Пригожина пригласить их поработать на крупные музыкальные фестивали, например, на «Новую волну». Валерия пообещала помочь.