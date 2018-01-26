2018-01-26T16:10:07+03:00
Политика

ЦИК вынес предупреждение коммунистам из-за незаконной агитации Грудинина

Бизнесмен не оплатил бюллетени из избирательного фонда
Роман ГОЛОВАНОВ
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ЦИК вынес коммунистам предупреждение за незаконные агитационные материалы.ЦИК вынес коммунистам предупреждение за незаконные агитационные материалы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В эту пятницу, 26 января, Центризбирком разобрался с нарушениями кандидатов в президенты. Одно из них показали наглядно – агитационный бюллетень коммунистов «Правда». 400 тысяч листовок изъяли в Новосибирской области у бизнесмена Павла Грудинина. Агитки не были оплачены из избирательного фонда. И вот секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала журналистам, что общий тираж бюллетеня составил 5 миллионов экземпляров, и его распространили в 32 регионах страны.

- Он без шапки "Правда", но практически полностью совпадает с тем материалом, который мы признали незаконным - ещё раз подчеркну: не по содержанию, а по тому признаку, что не был оплачен из фонда и не имел выходных данных, - сказала Гришина.

- Когда до меня дошла эта информация, ещё до ареста тиража, я специально лично позвонила Геннадию Андреевичу Зюганову и попросила его: посмотрите, пожалуйста, что-то там ваша юридическая служба не дорабатывает, чтобы не было этой ситуации, - поделилась глава Центризбиркома Элла Памфилова. - Совершенно нам не хотелось доводить до такого. Я порекомендовала разобраться, правильно оплатить из того фонда, из которого положено, сделать все необходимые процедуру, чтобы не давать повода для изъятия этого тиража. Нам очень не хотелось, чтобы эта ситуация произошла.

В конце концов, коммунистам вынесли предупреждение за незаконные агитки Грудинина.

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