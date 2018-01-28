В холода не до санкций: США пристрастились к российскому газу

28 Янв. 2018 2018-01-28T16:06:50+03:00

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К отправке в США готовят танкер с российским сжиженным природным газом. Судно должно забрать газ из Дюнкерка (Франция) и оттуда отплыть на северо-восток США. Ориентировочная дата доставки в конечный пункт назначения - 15 февраля.

Это уже второй танкер с нашим газом для Штатов. Первый с 24 января стоит под Бостоном. Ждет своей очереди, чтобы войти в порт.

- Задержка со входом судна в гавань не является чем-то необычным. Проверки могут занимать до трех дней, — пояснил главный исполнительный директор Береговой охраны США в Бостоне Люк Пиннео.

Почему США стала покупать российский газ? Дело в том, что в этом году на восточном побережье Америки были аномальные холода и снежные штормы. Это сильно усложнило эксплуатацию месторождений - собственный газ сильно подорожал. Цены на него поднялись выше $6 тыс. за тысячу кубометров – привозной сжиженный газ оказался значительно дешевле.

Напомним, что в Америке действуют санкции против России, в том числе энергетические. В то же время на танкерах едет сжиженный газ, который был произведен на «Ямал СПГ», принадлежащей «Новатэку». Эта компания занесена в санкционные списки Минфина США с 2014 года. Значит, американцы не имеют права вести с ней бизнес.

Тем не менее покупатели газа (компания Mystic Power Generation) говорят, что не нарушают закон. Перед сделкой они проконсультировали по этому вопросу с Минфином США.

- Мы получили информацию, что на борту танкера находится смесь газа из нескольких источников, и передали эту информацию властям. Я не думаю, что наличие российского газа вызвало у них беспокойство,— прокомментировали представители Mystic Power Generation.