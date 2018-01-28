2018-01-28T16:06:50+03:00
Экономика

В холода не до санкций: США пристрастились к российскому газу

Вторая партия сжиженного природного газа из России скоро прибудет в Америку
Софья РУЧКОdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments9
Танкер с российским сжиженным природным газомТанкер с российским сжиженным природным газомФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

К отправке в США готовят танкер с российским сжиженным природным газом. Судно должно забрать газ из Дюнкерка (Франция) и оттуда отплыть на северо-восток США. Ориентировочная дата доставки в конечный пункт назначения - 15 февраля.

Это уже второй танкер с нашим газом для Штатов. Первый с 24 января стоит под Бостоном. Ждет своей очереди, чтобы войти в порт.

- Задержка со входом судна в гавань не является чем-то необычным. Проверки могут занимать до трех дней, — пояснил главный исполнительный директор Береговой охраны США в Бостоне Люк Пиннео.

Почему США стала покупать российский газ? Дело в том, что в этом году на восточном побережье Америки были аномальные холода и снежные штормы. Это сильно усложнило эксплуатацию месторождений - собственный газ сильно подорожал. Цены на него поднялись выше $6 тыс. за тысячу кубометров – привозной сжиженный газ оказался значительно дешевле.

Напомним, что в Америке действуют санкции против России, в том числе энергетические. В то же время на танкерах едет сжиженный газ, который был произведен на «Ямал СПГ», принадлежащей «Новатэку». Эта компания занесена в санкционные списки Минфина США с 2014 года. Значит, американцы не имеют права вести с ней бизнес.

Тем не менее покупатели газа (компания Mystic Power Generation) говорят, что не нарушают закон. Перед сделкой они проконсультировали по этому вопросу с Минфином США.

- Мы получили информацию, что на борту танкера находится смесь газа из нескольких источников, и передали эту информацию властям. Я не думаю, что наличие российского газа вызвало у них беспокойство,— прокомментировали представители Mystic Power Generation.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Софья РУЧКО

 
Читайте также
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи