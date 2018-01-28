Безработных станет меньше

28 Янв. 2018 2018-01-28T16:09:52+03:00

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Сейчас в стране живет 3,9 млн безработных. По мнению Минтруда, за этот год работу сможет найти 100 тысяч человек. Общий уровень безработицы в 2018-ом составит примерно 5%.

Это официальные данные. В них учтены только те люди, которые обратились на биржу труда и зарегистрировались там как безработные. Реальное число граждан, которые нигде не трудятся или выживают на разовых заказах, конечно, больше.

Безработица в России сокращается не первый год. По подсчетам Росстата, в 2015 году в стране было 4,3 млн безработных, в 2016-ом — 4,2 млн, а сейчас — 3,9 млн.

Размер пособий по безработице составляет от 950 до 4,9 тыс. руб. Минтруд предложил доработать критерии, по которым эти пособия выплачиваются. Чиновники считают, что надо уменьшить количество людей, которые встают на биржу для того, чтобы просто получать деньги, а не для поиска работы. Сейчас такие лентяи могут регистрироваться на бирже неоднократно.

Несмотря на улучшение в сфере трудоустройства (число вакансий с конца прошлого года выросло) и снижение безработицы, реальные доходы населения падают. Реальные доходы показывают, насколько сегодня человек может купить себе на свою зарплату больше или меньше, чем вчера. В 2017 году реальные доходы россиян снизились на 1,7%. И это несмотря на очень низкую инфляцию, которая составила в прошлом году всего 2,5%.