Трудовая жизнь у российских мужчин — на десятилетие короче, чем на Западе

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:34:07+03:00

Но не потому что много отдыхают, а потому что мало живут

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Продолжительность трудовой жизни — то есть как долго человек в среднем остается на рынке рабочей силы — у российских мужчин составляет 33,8 года, а у женщин — 32,1 год. Это меньше, чем в большинстве западных стран. У наших мужчин — так она вообще самая недолгая среди европейских стран. Как и период, когда человек экономически неактивен. То есть либо еще учится, либо уже не работает и рассчитывает спокойно жить на пенсии. Получается, что наши мужчины хотя и вкалывают меньшее число лет, чем «западники», но заслуженно отдыхают — еще меньше.

Такие подсчеты приводятся в исследовании, которое подготовили замдиректора Института демографии Высшей школы экономики Михаил Денисенко и профессор кафедры управления человеческими ресурсами факультета бизнеса и менеджмента ВШЭ Елена Варшавская.

Продолжительность трудовой жизни наших граждан эксперты ВШЭ стали исследовать неспроста. «Повышение пенсионного возраста вызывает горячие дискуссии в российском научном и экспертном сообществе», - написано во введении к исследованию. Смысл дискуссий все помнят: все чаще звучат предложения поднять пенсионный возраст, по аналогии с тем как сделали многие западные страны, а то в связи с ростом доли пенсионеров и уменьшением числа трудоспособного населения обеспечить достойную старость будет сложновато.

Аналитики и рассчитали, насколько длинной будет трудовая жизнь у тех россиян, которым в 2015 году исполнилось 15 лет. Именно это поколение сейчас вступает в трудовую жизнь и именно на нем в полной мере отразятся все вероятные изменения в пенсионной системе. Учитывались как данные о смертности и состоянии здоровья, так и среднестатистические сведения о вовлеченности в рынок труда в том или ином возрасте. Для сравнения те же подсчеты были сделаны для большинства европейских стран, а также США, Канады и Японии. Ну не на страны Африки же нам равняться в самом деле.

Получается, что наши мужчины хотя и вкалывают меньшее число лет, чем «западники», но заслуженно отдыхают — еще меньшеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В сравнении с лидерами по продолжительности трудовой жизни — японцами — российские мужчины (у женщин чуть получше) отстали на 11,4 года (см. графику). А по продолжительности неактивной части жизни (пенсия) - от лидеров-итальянцев — на 12,4 года.

Как следует из исследования, основные «потери» у нас происходят из-за повышенной смертности — в сравнении со сверстниками из развитых европейских стран — среди мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, то есть еще до пенсии. Чтобы трудовая жизнь у мужчин у нас увеличилась хотя бы на 3,5 года, мало просто поднять пенсионный возраст (при средней трудовой биографии в 33,8 года и нынешний-то пенсионный возраст высоковат). Надо чтобы они в среднем доживали до 73,5 лет — считают эксперты. Сейчас — 66,5 лет. Справимся ли?