Ученые обнаружили в поцелуях неожиданную пользу

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:48:08+03:00

Чем чаще мужчины целуют женщин, тем охотнее женщины позволяют им это.

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Кiss-peptin — он же «поцелуйный белок» в дословном переводе, он же «kiss- hormone» - «поцелуйный белок», благотворно действует на женщин. В том смысле, что побуждает их проявлять сексуальную активность. Особо чувствительны к чудодейственному белку-гормону те представительницы прекрасного пола, у когда она — эта самая активность — понижена. Проще говоря, им не хочется.

Эффект «поцелуйного белка» обнаружили ученые, ведомые профессором Юлией Бэккер (Professor Julie Bakker) из бельгийского Университета Льежа (Liege University, Belgium). О чем сообщили в журнале Nature Communications. Белок, как выяснилось, особым образом воздействует на нейроны, а те уже побуждают.

У мышей, с которыми работали ученые, кisspeptin вырабатывается под действием феромонов, источаемых самцами. Нанюхавшись их, самки, становятся более сексуальными. А у людей — синтез гормона провоцируют поцелуи. Провоцируют не столь уж сложным способом: мужчины целуют женщин, у тех становится активным ген под названием «kiss-1» (поцелуй-1), который и отвечает за выработку «гормона поцелуев». Далее — как у мышей.

Ген «kiss-1» знаком ученым. В свое время, исследование, проведенное профессором Тони Плантом из Питтсбургского университета (США) показало: у подростков мозг дает команду на половое созревание лишь после того, как этот самый ген включается в полную силу и в гипоталамус попадет кisspeptin. Поцелуи стимулируют этот процесс. С них зрелость и начинается. А без поцелуев запаздывает.

Плант полагал, что ген ген «kiss-1» не замирает в уже созревшем организме, а продолжает действовать. И стимулирует уже выработку половых гормонов, отвечающих за интимные радости. Бэккер с коллегами, по сути, доказал, что тот был прав.

Теперь ученые склонны считать, что поцелуй - это та «кнопочка», образно говоря, от «нажатия» на которую зависит количество выработанного «поцелуйного белка». Чем его будет больше, тем сильнее «захочется». В этом весь секрет нарастающей сексуальной активности. Отсюда и статистика, которая свидетельствует: семейные пары, целующиеся более 10 раз в день, продлевают период активной половой жизни в среднем на 5 лет.

«Поцелуйный белок» или «гормон поцелуев» можно синтезировать искусственно. И, как полагают исследователи, лечить им женщин от половой холодности. А ею хронически страдают примерно 15 процентов представительниц прекрасного пола, а периодически — около 40 процентов. Но куда лучше естественная терапия — то есть, частые и обильные поцелуи.

Поцелуи приравняли к вацинации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самая сладостная вакцинация

Некоторые медики считают поцелуи чуть ли не лекарством. В крайнем случае - профилактическим средством - вроде привививок. Некоторые относят поцелуи – особенно страстные, что называтся взасос, к иммунностимуляторам, повышающим защитые силы организма. И вот почему: целуясь, люди обмениваются бактериями, штаммы которых у всех разные. Попадая изо рта в рот, они действуют мягко, потому что число бактерий не велико: сотня-другая. Такой микробной атаки не хватает, чтобы заразиться, но достаточно для выработки антител к тем или иным заболеваниям. И умножая число партнеров по поцелуям, люди тем самым снижают количество потенциально опасных для себя инфекционных недугов.

Но есть одна тонкость: нельзя целоваться слишком долго, устанавливая рекорды, которые популярны во время празднованря дня святого Валентина. При затяжном контакте число передаваемых друг другу бактерий может превысить критический уровень. И прививка превратится в заразу.

По мнению медиков, полезным остается поцелуй, длящийся не более двух минут в "одном подходе". А с перерывами в три-четыре минуты число "подходов" можно не ограничивать.