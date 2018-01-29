Сергей Доренко о мате на сцене: Шнуров — очень умный, но я буду за Чаплина

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:26:36+03:00

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Как уже писала «КП», началось все с того, что священник Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин выразил свое мнение о творчестве Сергея Шнурова, пригрозив лидеру «Ленинграда» адом за нецензурную лексику в его песнях.

Шнур не смолчал и ответил протоиерею стихотворением.

Чаплин продолжил медийный спор. Ответ рокеру он прислал на радиостанцию «Говорит Москва», где, собственно, первым вступил в противостояние с артистом.

Шнур не смолчал и ответил протоиерею стихотворениемФото: Александр ГЛУЗ

«Бедняга со шнурком в трусах

Зачем-то любит обнажаться

И с рожей зверской выражаться

Каков смельчак, глупышки, ах!

Юпитеры, а не быки,

Пока шнуроиды при власти,

Но на обломках либерастья

Мы оторвём им всем шнурки»

Дальше Сергей Шнуров снова выпустил свой уже видеоответ все в том же Инстаграме. К слову, лидер «Ленинграда» три года учился на философском факультете Теологического института.

Главред «Говорит Москва» Сергей Доренко решил выразить свое мнение об этой медийной дискуссии Шнурова и Чаплина, которая и началась на его радиостанции. Журналист заявил, что здесь он на стороне протоиерея.

- В этом конкретном споре я, безусловно, на стороне Чаплина, - заявил Сергей Доренко. - (...) Человек отличается от скотины ограничением, условностями. Не надо гадить себе под ноги, отвечаю я людям, которые матерятся. Если вы хотите в своей русской речи гадить себе под ноги, то есть вы не способны на красивую речь, значит, вы идиоты с ограниченными интеллектуальными возможностями. Мне жаль, что меня не слышит протоиерей. Потому что я полностью стою за протоиерея. Чаплин — наш человек.

Чаплин продолжил медийный спор. Ответ рокеру он прислал на радиостанцию «Говорит Москва»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сергей Доренко развернуто напомним, с чего все начиналось:

- Как в Америке возникает мат в речи? Мат всегда был в среде афроамериканцев, черных. Они всегда говорили матом. Белые так не делали. И в какой-то момент белые, борясь с буржуазностью, в частности, Эбби Хоффман (один из идеологов хиппи), сходятся с «Черными пантерами» (американская леворадикальная партия чернокожих, - ред.). И вся левацкая американская интеллигенция, которая в это время хочет опрокинуть буржуазный мир, переходит на язык черных. То есть непрерывно ругается. (...)Язык черных становится манифестом левацкой интеллигенции. Эбби Хофмана арестовывали, когда он спускался по трапу самолета с написанным на лбу помадой словом F… Такие были времена. Он хотел быть похожим на черных, которые свободны от буржуазности.

(...) Шнуров значимый. Шнуров выступает в Жуковке, в Barvikha Luxury Village на Рублевке, для министров правительства, их дочерей, их молодых жен. Он приезжает и кроет матом дочерей министров, которые там, разинув рот в своих «Dolce & Gabbana» и «Armani» сидят, слушают его, исходят слюной по похабщине. Для них это манифест борьбы с отцами из церкви, для них это манифест борьбу с Мизулиной, Яровой и так далее. Через похабщину. Ровно это указывает на невероятную, оглушительную звенящую провинциальность русских. Русские — в хорошем смысле, я сейчас наоборот очень хвалю! Вы — провинциальны, я люблю вас за это! То, что Эбби Хоффман делал в 1966-67 годах, общаясь «Черными пантерами», это то же самое по прошествии полувека манифестируете вы. Это свидетельствует о вашей глубочайшей сверкающей провинциальности. (Я говорю о либеральной части нашего общества, сосредоточенной в Жуковке и в Barvikha Luxury Village). Вы, в принципе, представляете собой тракториста Васю, который солярку с рук обтер об штаны и решил сделаться американцем. Через 50 лет вы подражаете американским черным. Чтобы быть похожим на великого Эбби Хоффмана. Кто вы есть после этого? Дремучая провинции Америки.

Я буду секундантом Чаплина. Буду за него. Против Шнурова. Я с удовольствием скажу о своем уважении к нему. Он умный парень, Шнуров — очень умный. Я буду Чаплина готовить, я расскажу ему о Эбби Хоффмане, а он мне расскажет о Сатане. Мы забодаем Шнурова знаниями. Шнуров матерится, думает, он открыл Америку. Брат, 50 лет назад Эдди Хофман открыл язык черных. Хватит подражать американским черным спустя 50 лет! Хватит быть колхозом имени XXII Партсъезда. Свое хоть что-то найдется? Д***мо! - закончил свой монолог Сергей Леонидович.