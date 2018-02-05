Дресс-контроль Запашного: Укротитель, выставленный из тульского клуба, расписал, в чем был одет

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:46:04+03:00

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Аскольд Запашный вместе со своим старшим братом Эдгардом — представители известной на весь мир династии укротителей хищных животных. Оба — народные артисты России, возглавляют Большой Московский цирк. Сейчас «Цирк братьев Запашных» отправился на гастроли. До конца февраля братья и их тигры будут давать представления в Туле.

Как уже писала «Комсомолка», 40-летний Аскольд решил в один из вечеров проветриться и сходить в местный клуб с товарищами из труппы.

Поход в клуб «Пряник» не состоялся — Запашного не впустили в модное заведение. Аскольд рассказал об этом сам. На страничке в Инстаграм укротитель уточнил, что он не прошел дресс- и фейс-контроль. А также то, что с ним такое впервые.

Те, кто знаком с творчеством братьев, конечно, за Запашного-младшего обиделись. Но нашлись и те, кто попытался найти причины того, почему же народного артиста страны выставили из ночного заведения.

Народ предположил, что Запашный мог вести себя высокомерно, но при этом не удосужился снять шапку и вообще был одет «как на тренировку».

askoldzap Ахтунг! :))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль.

- Во-первых: холл, в котором я стою на фото, - здание ТЦ. Внутри заведения мы не были. Если вы считаете, что, заходя в здание ТЦ нужно снять головной убор, то вы путаете ТЦ с церковью, - объясняет Аскольд Запашный. - Во-вторых: нас попросили уйти до того, как меня узнали, т.к. я, как и большинство известных людей, намеренно ношу головной убор даже летом, чтобы меньше узнавали на улице. Так что ни именем, ни (тем более) званием я не козырял ни до, ни после. В-третьих: правила местного ресторана-клуба нам не объяснили ни до, ни после происшествия. Мы были прилично одеты и вели себя максимально корректно, даже после произошедшего. В-четвёртых: не важно кто я - к нам как к гостям без причины и объяснения отнеслись незаслуженно пренебрежительно и грубо.

Также укротитель расписал марки своей одежды в тот вечер:

- Докладываю: Был одет в оригинальный Guess и Levi's, обувь - Bugatti. Куртка - Madzerini. Если вы в такой одежде репетируете, то... Неплохо живёте, - заключил Запашный.

Затем к беседе неожиданно и добровольно присоединился Евгений Петросян. Юморист давно освоил соцсети и вполне комфортно в них себя чувствует.

- Спасибо за наводку! Приеду в Тулу, оденусь соответствующе и попытаюсь войти, так сказать, проникнуть в этот "Пряник". Одним словом, проверю, "...что скажет мне судьба? И даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба?" - написал Петросян в комментариях.

А Запашный его всецело поддержал:

- Евгений Ваганович, предлагаю организовать всероссийский флэшмоб: "Попади в Пряник"! У кого из артистов получится - приз (самовар к прянику) и обязательная анкета с вопросом: "Как Вам это удалось?" - ответил дрессировщик.