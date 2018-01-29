У ВАДА опять проблемы с пробирками: их, оказывается, можно вскрыть

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:45:06+03:00

Однако же фирма-производитель уже заявила о том, что не могла воспроизвести это в тестах

Изменить размер текста: A A

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) снова кинулось проверять пробирки для допин-проб, теперь уже пустые. Перед самым стартом Олимпиады в Пхенчахне выяснилось, что запечатанные баночки нового образца все рано можно незаметно вскрыть. Оказывается, что после всех скандалов, разбирательств, обвинений и наказаний борцы с допингом так и не могут сделать контейнер, защищенный от взлома.

Пробирка с допинг-пробой похожа на баночку с хитрой крышкой. После того, как образцы у спортсмена взяты, допинг-офицер туго затягивает крышку до характерного щелчка. Всегда считалось, что закупоренные пробирки незаметно вскрыть, а потом закрыть невозможно. Именно на этом строилась вся антидопинговая программа МОК и ВАДА. Но профессор Макларен в своем знаменитом скандальном докладе заявил, что в России якобы научились специальной железной пластиной поддевать крышки баночек, и потом менять пробы. С этого все и началось. А законичлось нейтральным флагом для России.

Действительно ли пробы открывались, никто доподлинно не знает. Российские юристы несколько раз пытались заставить ВАДА и Макларена публично продемонстрировал, как можно вскрыть пробирку, но так и не добились этого. Но производитель баночек экстренно усовершенствовал конструкцию. И со словами «теперь никто и никогда», опять вручили свою продукцию МОК и ВАДА. Каково же оказалось удивление комитета, когда в лаборатории в Кельне вручную опять откупорили якобы супернадежную пробирку, а потом закупорили снова.

В оставшиеся две недели следователи ВАДА будут открывать и закрывать пробки, с целью установить насколько все это просто. Но кажется перед Играми-2018 опять никто не застрахован в обвинениях в подлоге допинг-проб. Как говориться, почувствуйте себе на месте России.