Не лихачим, а тестируем

31 Янв. 2018 2018-01-30T12:50:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава британской автомобильной компании, которая производит маленькие, но быстрые и дорогие спортивные машины Lotus, Жан-Марк Гале недавно попался на превышении скорости. Он мчал по шоссе А11 в Великобритании со скоростью больше 160 км/час, превышая разрешенный предел примерно на 50 км/час (нам так привычнее, не будем измерять в милях и фунтах). И его поймали. Как выяснилось, погонять он любит, так что штрафных баллов у него накопилось на полугодичное лишение прав. И знаете, как он выкрутился?

Нет, не откупился и не позвонил знакомому начальнику полиции. Его адвокат совершенно спокойно заявил в суде, что лихач является не просто обычным нарушителем, он руководитель фирмы по производству спорткаров, поэтому лично испытывает новинки. Ну не ползать же ему на быстрой машине со скоростью едущей в церковь пенсионерки! Чем не аргумент? И подтверждение есть - ехал он как раз на «Лотусе» последней модели.

Казалось бы, судье нужно обалдеть от такой наглости и влепить наказание по полной программе, чтобы неповадно было. Но судья порекомендовала бизнесмену не гонять больше по общим дорогам, а испытывать машины на специальных полигонах. И лишила прав не на полгода, а всего на месяц. Правда, пришлось ему еще выложить порядка 60 тысяч рублей в виде всяких штрафов и компенсаций, но это уже сущие пустяки для делового человека, продающего машины ценой в 8 миллионов рублей.

Теперь уже интересно, не появится ли в скором времени в гараже местного председателя суда новенький быстрый автомобиль. И что еще выдумает адвокат, если судить за превышение будут пилота сверхзвукового истребителя.