«Формула-1» отказалась от девушек на старте

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:21:32+03:00

И что они теперь сделали с «Формулой»? Напихали в нее кучу компьютеров, кнопок и убрали девушек Фото: EAST NEWS

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Самая популярная серия автогонок «Формула-1» отказывается от одного из своих вечных символов. Боссы F1 заявили, что начиная с 2018 года со стартовых решеток исчезнут «грид герлз» - девушки, выносившие на старт таблички, а еще раньше в горбатые времена, державшие зонтики над гонщиками. «Практика использования грид-герлз не соответствует ценностям бренда и явно противоречит современным социальным нормам», - заявил коммерческий директор «Формулы-1» Шон Братчес. И закрыл для нормальных людей еще один вид спорта.

На самом деле это печально. Был ведь классный вид спорта. С запахом машинного масла, визгом моторов, дымом покрышек, смелыми решениями пилотов. И конечно же девушками. И что они теперь сделали с «Формулой»? Напихали в нее кучу компьютеров, кнопок и убрали девушек. Но давайте назовем все своими именами: они отрезали у «Формулы-1»... в общем отрезали то, что делало ее мужским видом спорта.

И что дальше? Куда катится этот мир? Что теперь, девушкам-теннисисткам запретят стонать на корте? Пляжных волейболисток оденут в тренировочные брюки? Нет, кроме шуток. Мир спорта ведь оставался едва ли не последним местом, куда мужчины могли скрыться от проблем и других слов на букву «П». И вот вам привет от «Формулы-1».

Там кстати давно уже чувствовалась озабоченность вопросом «Грид-герлз». В 2015 году, например, на Гран-при Монако вместо девушек на старте появились юноши. Но получилось настолько толерантно, что оказалось чересчур даже для Монте-Карло.

А наступление идет дальше и по всем фронтам. В велогонках еще совсем недавно была добрая традиция - победителей в майках лидера на подиуме целуют девушки. И ведь тоже отменили. Тоже видимо «противоречит современным социальным нормам». Но ведь спорте всегда все было очень просто - рядом со смелыми мужчинами есть красивые девушки. Это закон природы. И закон общества, тоже. За эту простоту и естественность всегда и любили спорт мужчины. И многие женщины, между прочим, тоже.