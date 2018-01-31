Билан снова порадовал поклонниц эротическими фото

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:58:54+03:00

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Уже несколько недель Дима Билан загорает в теплых краях. Недавно 36-летний артист порадовал своих фанаток откровенными фотографиями с отдыха.

Получив желаемую реакцию, популярный артист решил снова побаловать поклонниц эротическими фото из своего отпуска.

Судя по снимкам, Дима находится в отличной форме, не набрал за новогодние каникулы лишние кило.

Артист не сообщает, с кем улетел в отпуск. Но поклонники знаменитого певца предположили, что с Биланом находится его новая подруга.

bilanofficial Небольшой перерыв, поэтому не теряйте ))) Сижу читаю, что вы написали за 2 дня )))) Всех вижу #билан #димабилан / A short break, so do not lose))) I'm sitting and reading what you have written for 2 days)))) I see everyone #bilan #dimabilan

Кстати, в недавнем интервью Дима Билан признался, что любит внезапно улетать в отпуск с дамами, отменяя для этого важные концерты.

- Самый безумный поступок в моей жизни? Однажды я уговорил, убедил своих директора и продюсера, чтобы они отменили несколько очень важных и хорошо оплачиваемых моих концертов за границей и разрешили мне туда не ехать, чтобы я мог променять эти дни на отдых с моей любимой девушкой. Мне это удалось, и мы поехали с ней в ГОА, - признался «акулам пера» Дима Билан.

Вполне возможно, что и сейчас певец не скучает в одиночестве.