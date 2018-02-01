“Петушиная лошадь” и “царь-трансвестит”: За что детский омбудсмен ополчилась на детских писателей

1 Февр. 2018 2018-02-02T02:07:53+03:00

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова составила свой собственный стоп-лист книжек, которые надо убрать подальше от детей. “КП” решила ознакомиться с этими произведениями поподробнее и узнать, так ли страшны эти книжки, как их названия и строчки, вырванные из контекста.

Светлана Лаврова: «Куда скачет петушиная лошадь»

Название у книжки и правда кажется не совсем адекватным. Но после первой же страницы все сомнения пропадают: речь в ней идет о маленькой девочке Даше, которая мечтает стать писательницей и сочиняет свои собственные сказки. Персонажи в этих сказках – самые разные, от вампиров и инопланетян до древних богатырей и героев мифов. Так что петушиная лошадь еще далеко не самый эксцентричный персонаж.

Цитата: «Теперь Даша маялась над компом, придумывая начало. Она сразу решила работать с местным материалом, сделать главным героем Перу-богатыря, знаменитого персонажа коми сказок и легенд. Но рассказать о нём в современном стиле. Так ещё никто не делал, Даша в инете посмотрела. Оригинально и патриотично, и можно послать на конкурс «Волшебная строка» и получить диплом «За патриотизм» или «За творческое осмысление родного фольклора».

Название у книжки и правда кажется не совсем адекватным. Но после первой же страницы все сомнения пропадают

Кстати, автор «Петушиной лошади» - нейрофизиолог и кандидат медицинских наук Светлана Лаврова. За эту книгу она получила премию «Кенгуру», а всего в архиве писательницы почти 40 книг для детей и подростков.

Савелий Низовский: «Как царь ушел в девочки»

Книжки Савелия Низовского тоже с первого взгляда могут шокировать: они написаны в непривычном для некоторых взрослых абсурдно-юмористическом стиле. У людей без чувства юмора образ царя, мечтающего о нарядном банте, вызовет шок. Но некоторым родителям эти сказки напомнят, скорее, творчество Даниила Хармса.

Кстати, именно за фирменный дурашливый стиль Низовский получил премию «Золотой желудь», учрежденную Фондом русской поэзии «за верность пушкинским традициям в литературе». Всего же Низовский написал около 250 сказок, и долгое время издавал детский журнал «Топ-Шлёп».

Цитата: “У Верочки был на голове бант. Да такой большой и красивый, что она его даже зонтиком закрывала. А один царь другой страны узнал про бант и сказал:

- И я хочу такой бант.

И он позвал всех своих знаменитых генералов и министров и говорит:

- Поезжайте к той девочке Верочке и принесите мне бант! Можете хоть сто мешков золота ей отдать Да смотрите, без банта не возвращайтесь! А то я вас казню!”

Книжки Савелия Низовского тоже с первого взгляда могут шокировать

Сергей Михалков: «Грипп»

Тут детский омбудсмен привела лишь фрагмент из середины стихотворения. Если же читать с начала, то все вопросы отпадают: «порошок», вызвавший такое недоумение у чиновницы – это всего лишь безобидное лекарство от гриппа.

Сам автор стихотворения, Сергей Михалков, в представлении не нуждается – его книжки стоят на полках во всех детских библиотеках. Впрочем, возможно, омбудсмен больше знакома с другим его произведением – гимном Российской Федерации (и гимном СССР тоже).

Тут детский омбудсмен привела лишь фрагмент из середины стихотворения

Цитата:

“Кот Антошка прыг с окошка

На кровать одним прыжком.

- Хочешь, я тебе, Антошка,

Нос засыплю порошком?

Кот Антошка выгнул спину

И мурлычет мне в ответ:

"Прибегать к пенициллину?

Мне? Коту? С таких-то лет?!"”

Игорь Иртеньев: «Сказ про глаз»

По большей части лирика Игоря Иртеньева – совсем не для детей. Да и взрослые тоже не всегда могут понять иронию в его стихах. А стихотворение, которое процитировала Анна Кузнецова, для детей и вовсе не предназначалось.

- Я не писал это стихотворение как детское, но оно вошло в мой сборник, который вышел 15 лет назад. Я не знаю, почему к нему обратились именно сейчас, эта книга и в продажу-то практически не поступала, - рассказал сам поэт.

Такой стиль принес Иртеньеву целый ряд литературных премий. А в 1994-2003 годах Игорь Иртеньев был главным редактором иронического журнала Михаила Жванецкого «Magazine».

Цитата:

“Уронил я в унитаз

Как-то тут намедни

Свой любимый карий глаз.

Правый. Предпоследний.

Глянул он прощальным взором,

Голубиным оком

Прямо в душу мне с укором,

Уносясь потоком.

И с тех пор все снится мне

Ночью в тишине,

Как он там ресницами

Шевелит на дне”.

ВЗГЛЯД с 6-го ЭТАЖА

Петушиная лошадь против онлайн-игр

Ксения КОНЮХОВА

Подборки таких «ужасных» детских книжек гуляют по интернету давно. И детский омбудсмен просто озвучила один из таких списков. Если присмотреться поближе, то ничего такого кошмарного в них нет. В конце концов, сказки для того и нужны, чтобы развивать фантазию и воображение у ребенка. Скорее уж, это испорченные взрослые видят в невинных книжках непотребный контекст.

С современными детьми в плане чтения всё вообще сложно. Чтобы книжка могла успешно конкурировать с интернетом, компьютерными играми и мультфильмами, ей нужно быть особенно яркой и необычной. Для этого и нужна петушиная лошадь – иначе ребенок просто пожмет плечами и уткнется обратно в свою «стрелялку».

Если уж где и есть кошмар и жестокость, так это в классических народных сказках – до того, как они прошли культурную обработку братьями Гримм или Шарлем Перро. Сестры Золушки, чтобы втиснуться в хрустальную туфельку, вынуждены были отрубить себе пятки и пальцы на ногах. Мальчика-с-пальчик вообще-то бросили в лесу его собственные родители, которым нечем было кормить остальных детей. Да и наша Баба-Яга, решившая зажарить Иванушку целиком, тоже не лучше.

Сказки сами по себе должны были быть жестокими, утверждают литературоведы. Они готовят детей к «страшной» и «ужасной» взрослой жизни – это такая замена древнему обряду инициации. Вместо того, чтобы калечить себя, демонстрируя свою взрослость, нынешние дети читают страшные сказки, играют в жестокие видео-игры и смотрят ужастики по телевизору. В них сконцентрирован абсурд, жестокость и нелогичность большого мира – поэтому настоящее взросление уже не вызывает у детей такого шока.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психолог Марина Чижова, проректор Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы:

- Радостное детство существует только в наших головах. Жестокость и насилие возникают в жизни ребенка не из-за того, что он прочитал книжку или ему дали в руки гаджет. Просто всё это – часть нашей жизни, мы пытаемся с этим бороться, но безуспешно. Нужно просто учить детей относиться к этому адекватно. Хотя вряд ли дети сейчас могут увидеть в играх что-то новое для них, что-то, что они в обществе не видят ни по телевизору, ни в жизни.

ФОТО В ТЕМУ

Вот такие “дизайнерские” тетрадки встречаются в магазинах для школьников. Фото: Facebook/Алексей Зернаков.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кто подставил детского омбудсмена?

Ирина ЛИСОВА

Сегодня на конференции в Российской государственной детской библиотеке омбудсмен Анна Кузнецова огласила список из 16 произведений для детей, которые "страшно показывать даже взрослым".

- Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах… Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже, — пояснила она.

Судя по тому, что Анна Кузнецова назвала "Павлом Бажановым" автора уральских сказов Павла Бажова, можно сделать вывод, что омбудсмен не очень сильна в детской литературе (подробности)