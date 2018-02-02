«Открытие» объединят с Бинбанком

2 Февр. 2018 2018-02-02T18:49:54+03:00

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Банки «Открытие» и Бинбанк — оба сейчас в процессе санации — будут объединены. Это подтвердила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Решение о том, что «Открытие» и Бинбанк как банк, за исключением, может быть, какой-то доли плохих активов, будут объединяться, мы такое внутреннее решение приняли, - заявила она.

Зачем? Предполагается, что оздоравливать два проблемных банка оптом будет проще, благо проблемы у них похожие. Напомним, что о санации (процедуре оздоровления) «Открытия» было объявлено в августе 2017-го. «Открытие» оказалось первым кредитным учреждением, которое было решено оздоравливать при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Его ЦБ как раз и учредил на случай проблем у слишком больших, системно значимых банков, у которых просто так, без особых последствий и создания социальной напряженности, лицензию не отберешь. О санации Бинбанка — тоже через Фонд консолидации — ЦБ объявил в конце сентября.

- Для вкладчиков в этой ситуации ничего принципиально не поменяется, - говорит Сабина Хасанова, руководитель информационно-аналитической службы портала Banki.ru. - Их продолжит обслуживать объединенная кредитная организация, которая, вероятно, получит новое наименование.