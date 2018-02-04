2018-02-04T00:39:20+03:00
Звезды

Четыре главных любви Игоря Кваши

4 февраля исполнилось бы 85 лет известному актеру и телеведущему
Анна УДОВИДЧЕНКО
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«Современнику» Игорь Кваша оставался верен до конца жизни. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев«Современнику» Игорь Кваша оставался верен до конца жизни. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев
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Он был актером от бога. При этом глубоко чувствительным и глубоко чувствующим артистом. Таких мало. Добрым, отзывчивым, порядочным человеком. Игоря Владимировича не стало летом 2012-го. Последний год он совсем плохо себя чувствовал, однако его уход для близких, коллег стал шоком. Наверное, когда рядом – светлый человек, кажется, что он, как солнце, будет всегда. А что согревало его душу, волновало, вдохновляло?

Кинороли Игоря Кваши.

«Современник»: 56 лет на одной сцене

После окончания школы-студии МХАТ Игорь Владимирович проработал в знаменитом театре два года. А потом вместе с Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым основал «Современник», которому оставался верен до конца жизни. Блестяще играл Мольера в «Кабале святош», Чебутыкина в «Трех сестрах», Гаева в «Вишневом саде», Передонова в «Мелком бесе», Луку в «На дне», Фальстафа в «Виндзорских насмешницах»… Коллеги его обожали и уважали, называли совестью театра.

- Игорь был человеком театра. Всю жизнь любил свой «Современник», и эта любовь была взаимной, - рассказывала в интервью «КП» жена актера Татьяна Семеновна. - За столько лет работы в одном театре он ни с кем не испортил отношения. Хотя у Игоря характер был непростой. Он был довольно упрямым. Помню историю, когда Галя Волчек (худрук театра «Современник», училась с Игорем Квашой в Школе-студии МХАТ - Ред.) уехала куда-то по делам и назначила вместо себя Игоря. Так он за несколько дней умудрился вынести Вале Гафту выговор, хотя они с Валей дружили. В театре потом со смехом вспоминали эту историю.

Игорь Кваша и Галина Волчек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Кваша и Галина ВолчекФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Он играл разные роли - многие были смешными. И при этом был человек очень законченного серьеза ко всему - жизни, людям, друзьям, ситуациям, политике, ролям, - говорил о Кваше Вениамин Смехов в интервью «КП».

О том, что Игорь Владимирович серьезно болен, в театре знали давно. Примерно за год до кончины ему стало плохо прямо перед спектаклем. Это случилось так внезапно, что не успели даже ввести замену. Подлечившись, Кваша снова работал. И даже когда попал в больницу в последний раз, никто и подумать не мог, что это все.

Жена Татьяна Семеновна: счастливы вместе 55 лет

С Татьяной Путиевской сложился счастливый брак. Увы, Татьяна Семеновна (она была врачом-рентгенологом, ученым, кандидатом медицинских наук) пережила мужа всего на три года, не смогла смириться с утратой.

С женой Татьяной Семеновной Игорь Кваша прожил в счастливом браке 55 лет. Фото: PHOTOXPRESS

С женой Татьяной Семеновной Игорь Кваша прожил в счастливом браке 55 лет.Фото: PHOTOXPRESS

- Мы познакомились в Коктебеле с легкой руки Гали Волчек, - вспоминала она в интервью «КП». - Игорь был очень обаятельный, а главное - умный, этим и покорил меня. Я сразу и не поняла, что он еще хорош собой, не разглядела его ярко-голубых глаз. До Игоря за мной ухаживал Михаил Козаков. Но лучшего актера и мужа, чем Кваша, для меня просто не существует.

Мало кто знает, что свадьбу они сыграли, когда Кваша еще был официально женат на первой жене – актрисе Светлане Мизери. Предложение руки и сердца Игорь сделал красавице Тане сразу же по приезде из Крыма в Москву прямо в метро, но оформить развод все не успевал: то на съемках, то на гастролях. Тогда решили устроить свадьбу без загса. Позже на официальную регистрацию Игорь привел Таню уже с животиком, беременную. У них родился сын Владимир. Он пошел по стопам матери – выучился на врача, но потом стал бизнесменом, восстанавливает старинные машины. Его дети тоже не стали актерами: Анастасия – эколог, Михаил окончил экономический.

Игорь Кваша с любимой внучкой Настей. Слева - жена Татьяна. На заднем плане - сын Владимир и невестка Наташа.

Игорь Кваша с любимой внучкой Настей. Слева - жена Татьяна. На заднем плане - сын Владимир и невестка Наташа.

Кино: 51 год на экране

На счету Игоря Владимировича более 70 ролей, из которых сразу же вспоминаются лейтенант Тавернье из «Соломенной шляпки», бургомистр из «Того самого Мюнхгаузена», пастор из «Человека с бульвара Капуцинов», Лагутин в «Достоянии республики». Играл и политических деятелей: Карл Маркс, Яков Свердлов и Иосиф Сталин.…

Квашу называли асом второго плана. Ему нечасто доставались главные роли. Но даже в небольших эпизодах актер умел так раскрыться, что его участие в фильме для любого режиссера было «гарантом качества».

Игорь Кваша в роли Сталина - кадр из фильма «В круге первом». Фото: RUSSIAN LOOK

Игорь Кваша в роли Сталина - кадр из фильма «В круге первом».Фото: RUSSIAN LOOK

Последняя кинороль - писатель Илья Эренбург в фильме Леонида Парфенова «Глаз Божий», посвященном ГМИИ им. Пушкина.

«Жди меня»: 14 лет с чужой болью

Игоря Квашу вся страна очень любила еще и как ведущего передачи «Жди меня». Он помогал людям найти своих родных. Боль каждого из героев программы принимал как свою, но всегда старался сдерживать эмоции. Как-то рассказывал, что с режиссером был уговор: если заплачет, не выдавать этот эпизод в эфир. Дескать, ведущий не должен расслабляться.

«Ищите, во что бы ни стало, и ждите, несмотря ни на что». Слоган телепередачи, которую Игорь Владимирович так проникновенно вел 14 лет, для него самого имел особый, личный смысл. Кваша всю жизнь искал отца, пропавшего без вести в 1942-м (Игорю тогда было 10 лет).

У Игоря Владимировича был уговор с режиссером «Жди меня»: если он сорвется и заплачет, не выдавать программу в эфир. Поэтому он держал все эмоции в себе. Фото: ТАСС

У Игоря Владимировича был уговор с режиссером «Жди меня»: если он сорвется и заплачет, не выдавать программу в эфир. Поэтому он держал все эмоции в себе.Фото: ТАСС

Владимир Ильич добровольцем ушел на фронт, когда ему было 45 лет. Доктор наук, зав кафедрой в Институте им. Менделеева, он наверняка мог получить бронь и остаться в Москве. Но упорно обивал порог военкомата, пока не получил долгожданную повестку. Супруге Доре Захаровне (преподаватель-дефектолог, всю жизнь работала с детьми с синдромом Дауна) сообщили о его смерти, но она и сын до конца надеялись, что Владимир Ильич все-таки жив…

Много лет спустя жене актера Татьяне Путиевской стало известно, что отец ее мужа попал в плен и был расстрелян. Но она унесла эту тайну с собой в могилу.

КСТАТИ

Не смог бросить курить

Еще в молодости Игорь Кваша уговаривал жену взять его фамилию, а она поставила условие: «Только если бросишь курить».

- Он так и не бросил, хотя понимал, что больные легкие - это результат курения, - вздыхала Татьяна Семеновна, вспоминая тот давний спор. - Во Франции ему подшили специальную антиникотиновую «торпеду». Но он сел за руль, стукнул машину и на нервной почве снова закурил...

Именно хроническое заболевание легких и стало причиной смерти актера.

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Игорь Кваша: Каждый выпуск «Жди меня» рвал мне сердце

На программу «Жди меня» любили делать пародии. В «Большой разнице». В Comedy Club... Образ плачущего ведущего. Море слез. Игорь Владимирович не то чтобы обижался. Он, похоже, старался не думать об этом. Игорь Кваша в программе «Жди меня» жил чужими эмоциями. До такой степени, что порой ненадолго уходил из программы, но обязательно возвращался. Из собранных вместе выпусков пару лет назад даже получился документальный цикл о судьбах разных людей. Игорь Владимирович очень хотел, чтобы эти удивительные истории ответили на какой-то очень важный вопрос... (подробности)

Татьяна Путиевская-Кваша: «Врачи говорили, что слишком поздно - легкие уже не вылечить»

Вечером в театре «Современник», в котором актер служил больше полувека, в узком кругу соберутся его коллеги. Эту традицию - юбилеи отмечать в театре - привил Кваша. А накануне дня рождения актера мы побеседовали с его вдовой - Татьяной Семеновной Путиевской, с которой он прожил 55 лет в счастливом браке (подробности)

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