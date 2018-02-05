Ваша старая одежда может согреть бездомного, дать работу многодетной маме и спасти природу

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:52:29+03:00

Фонд "Второе дыхание" - единственная в стране благотворительная организация, в которую можно сдать абсолютно любую вещь из текстиля, и она получит вторую жизнь

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Одежда уже не влезает в шкаф, а надеть, как известно, нечего. А что если ваша юбка из пайеток может обеспечить многодетную мать работой? Надоевший, но такой теплый пуховик согреть бездомного, а странная шляпка времен старшей школы порадовать тяжелобольных девочек в хосписе… И все это, а еще выцветшие простыни, поношенные джинсы и даже купленную в совершенно необъяснимом порыве в отпуске кепку “Я люблю Анапу” достаточно просто отнести в одно место.

Эти заботливые руки - фонд “Второе дыхание” и благотворительные магазины Charity Shop.

- Наша тема - только вещи, но благодаря им мы можем помогать вам, - прямо говорит учредитель фонда Дарья Алексеева.

Ее фонд - единственная в стране благотворительная организация, в которую можно сдать любую текстильную вещь, и одна из немногих, которая работает по принципу самообеспечения.

Первый магазин раздачи вещей нуждающимся в Костроме. Дарья Алексеева (слева) и директор первого «Добро-хэнда» Яна Крылова Фото: "Второе дыхание"

Все просто: модная одежда в отличном состоянии продается в благотворительных магазинах Charity Shop или в других секонд-хэндах. Функциональная одежда в хорошем состоянии, а также вся детская одежда безвозмездно передается в нуждающиеся семьи в регионах или в благотворительные фонды. Пришедший в абсолютную негодность текстиль, рваные, заношенные вещи идут на переработку. При этом все средства от продажи модной одежды в магазинах отправляется на финансирование остальных проектов: оплату труда сортировщиков, грузчиков, доставку в регионы.

- Например, вы пошли на вечеринку в стиле “Великого Гэтсби” и очевидно, что вам это платье с пайетками или ободок с перьями больше никогда в жизни не понадобятся, - рассказывает Дарья Алексеева. - В этом как раз смысл их перепродажи. Такие штуки мы продаем, чтобы затем у нас была возможность 200 теплых курток передать тому, кто в них нуждается. Бюджет фонда складывается из аренды склада и зарплаты людей, которые все это сортируют, стирают и раскладывают по группам.

Фонд Второе дыхание.В главных ролях: сотрудники фонда, посетители наших бесплатных магазинов, наша Газель с Терминатором и тряпка из ветоши. И всё это уложилось всего в две незабываемые минуты!

- С чего начиналась такая необычная концепция "фонда, который принимает все”?

- Все началось несколько лет назад, когда я работала в благотворительной организации “Центр Вверх”. Я была фандрайзером - занималась привлечением средств. Однажды мне пришла идея благотворительной акции: я собрала вещи с подружек, что-то принесла сама. Месяц ушел на подготовку, в итоге мы за несколько часов собрали 136 тысяч рублей, потратив в районе четырех. Я подумала “Вау! Это очень крутая бизнес-модель”. Так как много вещей еще осталось, я подумала о том, чтобы открыть магазин, постоянно действующую точку. Через год я подобрала помещение и открыла наш первый благотворительный магазин. Прибыль из него шла в фонд, в котором я работала. Потом стало понятно, что нам несут очень много разной одежды. Часть вещей мы передаем нуждающимся, часть мы отдаем на переработку. Появилась программа трудоустройства: мы начали брать на работу людей из социально незащищенных групп населения и стало понятно, что мы сами - себе фонд. И теперь вся выручка от магазинов идет во “Второе дыхание”.

Наша ключевая задача - сделать так, чтобы с одеждой можно было работать и делать это просто. И любые организации могут к нам обращаться за любой помощью. Например, благодаря фонду “Подари жизнь” люди приезжают в столичные клиники из регионов лечить детей. Они приезжают летом, с легкой одеждой. И вдруг обнаруживается, что наступили холода, а у них нет с собой теплых вещей. Тогда мы можем их предоставить. Другой пример: мы ездили с волонтерами в хоспис, который поддерживает фонд “Вера” и проводили там "день красоты" для подопечных. Мы привезли шарфики, шляпки, делали мейк-ап, фотографировались. Девочки были счастливы. Это та задача, которую можем мы решить, потому что у нас много красивых вещей. Если бы фонд “Вера” занимался этим сам, им бы пришлось собирать эти вещи, сортировать, и куда-то девать то, что не подошло.

Раздача одежды в Клинском доме-интернате Фото: "Второе дыхание"

- Почему для вас так важен принцип самообеспечения фонда?

- Когда случился кризис, затем были введены санкции, у многих организаций даже крупных, стало оставаться меньше денег на благотворительность. И даже компании, с которыми мы очень долго сотрудничали, могут отходить от этого. Поэтому, на мой взгляд, важно быть независимым от другого бизнеса, жертвователей.

Вторая причина - у нас достаточно сложная программа. Мы помогаем взрослым людям, оказавшимся в кризисной ситуации, найти работу. И на такую программу собрать деньги нереально: это не маленький ребенок или бабушка в доме престарелых… Никто не захочет помогать человеку, страдающему алкоголизмом, пройти трудовую программу. Похожая история с ветошью: мы сейчас единственная некоммерческая организация, которая говорит: “Мы можем принять любую одежду, мы за все благодарны, не надо ее выбрасывать” Очевидно, что нам нужны деньги на ее переработку, и нам их никто не пожертвует. Поэтому единственный выход - зарабатывать самостоятельно, чтобы заниматься тем, во что мы верим.

Так выглядят контейнеры фонда, где можно оставить любую вещь Фото: Второе дыхание

- Расскажите пожалуйста о вашей программе трудоустройства: кто, как к вам приходит за работой?

- У нас есть вакансии помощников продавцов: к нам несколько раз в неделю приходят ребята, которые живут в психо-неврологическом интернате. Они раскладывают вещи, протирают полочки… Для них это формат трудовой социализации: другого повода выйти за стены интерната у них нет. Это несколько часов с людьми, которые считают их своими коллегами,с которыми весело общаться.

Второй пример: наш склад. Каждый день там происходит сортировка вещей: есть грузчики, сортировщики, люди, которые занимаются оформлением вещей. За все время существования фонда у нас работало более 60 человек. Многие приходили по рекомендации других фондов. Например, занимается организация кормлением бездомных на вокзале. И появляется там молодой человек или девушка, которые не так давно оказались на улице, они еще могут оттуда вернуться, получить работу, наладить жизнь. В таком случае звонят нам. И мы всегда рады, когда таких кандидатов нам предлагают.

Другой распространенный случай: когда звонят из центров социального обслуживания населения, говорят: “Есть мама и у нее пытаются отнять детей. Она ждет суда - не могли бы вы дать ей работу?” И мы понимаем, что ей нужно будет бегать в суд, нужно забирать детей из сада… Она работает у нас неполный день и мы к такому очень положительно относимся.

Сотрудники Фонда на складе с одеждой Фото: "Второе дыхание"

- А как среди ваших проектов появилась переработка вещей? Все же это скорее экологический, а не социальный проект.

- Когда ты принимаешь два мешка вещей в день, среди них попадется пара протертых штанов и рваные кеды. Но сейчас в месяц мы принимаем 15-20 тонн одежды. Примерно 5-7 тонн из них - это ветошь. Потребность работать с ней появляется сама собой. Это убыточная история, поэтому, например, секонд-хэнды не заинтересованы в переработке одежды. И как-то получилось, что этим стали заниматься мы. К нам пришел сотрудник, который раньше работал в "Гринпис", он нашел предприятия в Ивановской области и Подмосковье, которые начали брать у нас вещи в непригодном состоянии для переработки в новые материалы. Из них делают ватин, шумоизоляторы, тряпки для уборки.

Веселый грузовичок развозит собранную одежду по регионам Фото: "Второе дыхание"

- А кого может согреть моя старая теплая куртка? Куда и как вы передаете вещи, предназначенные для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации?

- До конца прошлого года, в течение полутора лет, мы возили на своей машине вещи в центры социального обслуживания населения. Мы старались охватывать все, что есть в радиусе 500 километров от Москвы: Липецкая, Рязанская, Ярославская, Тверская, Воронежская области… Но мне не очень нравится, как там устроен этот процесс. Всех нуждающихся обзванивают, они приходят, копаются в мешках, все это происходит при тусклом свете, непонятно в какой подсобке... Это не чья-то вина, просто это так, такие обстоятельства.

Светлое помещение, аккуратные рейлы, контейнеры и примерочные - так теперь выглядит раздача вещей в Костроме Фото: "Второе дыхание"

Поэтому с этого года мы меняем формат. Мы открываем благотворительные магазины в регионах. Будем выдавать через партнерские организации ваучеры - подарочные карты. Нуждающиеся могут прийти в магазины как обычные клиенты, выбирать себе вещи, но платить за них не деньгами, а карточкой. Сейчас мы запускаем пилотный магазин в Костроме. Надеемся, что все сложится удачно и новые магазины следом появятся в Иваново и Ярославле.

ВАЖНО

Адреса магазинов Charity Shop и контейнеров, в которых можно оставить вещи, в Москве

Официальный сайт фонда "Второе дыхание"