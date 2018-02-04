В феврале возобновится ависообщение между Россией и Египтом

4 Февр. 2018 2018-02-04T13:16:39+03:00

"Аэрофлот" будет летать из Шереметьево в Каир еженедельно в среду и в субботу Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже к первому числу месяца были получены все необходимые разрешения

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Поклонники Красного моря могут ликовать - с середины февраля наконец-то восстановится регулярное авиационное сообщение между Россией и Страной пирамид, а авиакомпании EgyptAir и «Аэрофлот» еженедельно будут совершать по пять рейсов в Египет.

- Все разрешения для авиакомпаний на работу, начиная с 1 февраля, есть, - заявил агентству ТАСС представителя министерства гражданской авиации Египта Басем Абдель Карим. - Теперь мы можем запускать рейсы в любое время. Когда точно, уже решает сама компания.

Основная проблема пока заключается в перевозчиках, которые должны подготовиться к открытию рейсов, особенно с учетом предполагаемого ажиотажного спроса на билеты. По слухам, первый самолет может стартовать из Москвы ориентировочно уже 20 февраля.

Планируется, что "Аэрофлот" будет летать из Шереметьево в Каир еженедельно в среду и в субботу, а EgyptAir "соединит" российскую и египетскую столицы по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Власти России приняли решение прекратить авиасообщение с Египтом 31 октября 2015 года – после теракта на борту самолета "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и рухнул на Синайском полуострове из-за взрыва на борту. В этой авиакатастрофе погибли 224 человека.

После того, как египетские власти серьезно усилили меры безопасности в аэропорту Каира, столичная воздушная гавань прошла множество проверок наших спецслужб. В результате во время встречи Владимира Путина с с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси была достигнута договоренность об возобновлении авиасообщения между странами.