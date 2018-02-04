2018-02-04T15:20:15+03:00
Спорт

Хайо Зеппельт и британские СМИ запустили фейк, обвинив российских лыжников в выигрыше медалей "под допингом"

Западные журналисты пытаются раздуть новый скандал, но ошиблись в расчетах, строя очередные домыслы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments4
Хайо Зеппельт пытается раздуть новый скандалХайо Зеппельт пытается раздуть новый скандал
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 февраля, немецкий канал ARD во главе с известным допинг-борцом Хайо Зеппельтом и ряд британских СМИ опубликовали очередной якобы сенсационный материал. Суть его сводится к следующему - анонимные эксперты получили от осведомителя базу данных допинг-проб лыжников с чемпионатов мира и Олимпиад в период с 2001 по 2010 годы. В ней содержатся данные о более чем 2 тысячах образцах крови спортсменов.

Акцент в материалах делается на том, что во многих пробах содержатся абнормальные показатели крови. И из этого делается вывод, что кто-то за эти 10 лет пытался скрыть допинг.

254 медали чемпионатов мира и Олимпиад были выиграны спортсменами со "странными" анализами или такими, которые можно назвать "возможно содержащие допинг". Россия - в числе лидеров по этому допинг-читерству. И вот на цифрах, как раз-таки, прокололись западные журналисты.

В частности, утверждается, что 51 спортсмен из России в этом списке - с ненормальными показателями крови. У следующей второй Германии - 20 атлетов, у Франции - 18 и далее по убывающей. Однако же, эксперты, которые сфокусировались на медалях наших лыжников с чемпионатов мира и Олимпиад, заявили о том, что 60 медалей было выиграно с применением запрещенных препаратов. В этом и есть главная ошибка этой дутой сенсации.

Потому что, если пересчитать вручную хоть дважды, хоть трижды, число всех наград наших спортсменов на крупных турнирах с 2001 по 2010 годы, то цифра 60 ну никак не получится. Ибо за этот временной промежуток российские лыжники выиграли 10 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград. Шах и мат, допинг-расследователи!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов: нельзя трогать флаг, критиковать МОК и тайно праздновать победу
Согласно опубликованным правилам, триколор и любая государственная символика у атлетов может быть только в спальне и так, чтобы никто не видел
Новости 24
На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис
На Филевской линии метро упавшее дерево остановило движение поездов
В Сети появились снимки документов и личных вещей пилота сбитого в Сирии Су-25
При столкновении поездов в Южной Каролине пострадали 116 человек
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей
Лайнер «Международных авиалиний Украины» совершил аварийную посадку в Тбилиси
В Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсий
Тиллерсон: В США допускают возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы
Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задержали более 200 рейсов
Глава МИД Украины осудил поджог здания Союза венгерской культуры в Ужгороде
Сторонники Саакашвили провели митинг у порога Порошенко
Трамп: Мои мысли и молитвы с жертвами столкновения поездов в Южной Каролине
На выборах президента Кипра лидирует действующий глава государства Анастасиадис