Хайо Зеппельт и британские СМИ запустили фейк, обвинив российских лыжников в выигрыше медалей "под допингом"

4 Февр. 2018 2018-02-04T15:20:15+03:00

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В воскресенье, 4 февраля, немецкий канал ARD во главе с известным допинг-борцом Хайо Зеппельтом и ряд британских СМИ опубликовали очередной якобы сенсационный материал. Суть его сводится к следующему - анонимные эксперты получили от осведомителя базу данных допинг-проб лыжников с чемпионатов мира и Олимпиад в период с 2001 по 2010 годы. В ней содержатся данные о более чем 2 тысячах образцах крови спортсменов.

Акцент в материалах делается на том, что во многих пробах содержатся абнормальные показатели крови. И из этого делается вывод, что кто-то за эти 10 лет пытался скрыть допинг.

254 медали чемпионатов мира и Олимпиад были выиграны спортсменами со "странными" анализами или такими, которые можно назвать "возможно содержащие допинг". Россия - в числе лидеров по этому допинг-читерству. И вот на цифрах, как раз-таки, прокололись западные журналисты.

В частности, утверждается, что 51 спортсмен из России в этом списке - с ненормальными показателями крови. У следующей второй Германии - 20 атлетов, у Франции - 18 и далее по убывающей. Однако же, эксперты, которые сфокусировались на медалях наших лыжников с чемпионатов мира и Олимпиад, заявили о том, что 60 медалей было выиграно с применением запрещенных препаратов. В этом и есть главная ошибка этой дутой сенсации.

Потому что, если пересчитать вручную хоть дважды, хоть трижды, число всех наград наших спортсменов на крупных турнирах с 2001 по 2010 годы, то цифра 60 ну никак не получится. Ибо за этот временной промежуток российские лыжники выиграли 10 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград. Шах и мат, допинг-расследователи!