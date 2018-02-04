На доктора, получившего в США 175 лет тюрьмы, набросились в суде

4 Февр. 2018 2018-02-04T17:18:42+03:00

Маргрейвз попросил судью наедине пообщаться с обвиняемым хотя бы минуту. Получив отказ, мужчина выбежал из-за скамьи и бросился к Нассару Фото: REUTERS

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На днях в Америке состоялся суд, на котором физиотерапевта сборной США Ларри Нассара за домогательства к юным гимнасткам приговорили к 175 годам тюрьмы. Но Рэндалу Маргрейвзу, отцу троих спортсменок ставших жертвами врача, даже этого показалось мало и он набросился на насильника в суде.

Как потом выяснилось, Маргрейвз попросил судью наедине пообщаться с обвиняемым хотя бы минуту. Получив отказ, мужчина выбежал из-за скамьи и бросился к Нассару. Рэндала остановили полицейские и затем в наручниках вывели из зала суда.

Нассар, как мы уже писали, оказался замешан более чем в ста эпизодах приставания к юным гимнасткам и сознался в нескольких из них. Среди «пациенток» развратного доктора оказались олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман и Маккайла Марони.

В результате сексуального скандала федерация гимнастики США ушла в отставку полным составом. Оказалось, что Национальный олимпийский комитет США еще в 2015 году имел информацию о том, что федерация гимнастики пытается избавиться от Нассара и заметает следы. Также стало известно, что в декабре 2016 гимнастика Маккайла Марони года подписала конфиденциальное соглашение с Федерацией гимнастики США на сумму 1,25 миллиона долларов о неразглашении информации о домогательствах.

Новые эпизоды дела Нассара всплыли после грандиозного скандала с Харви Вайнштейном, когда вслед за актрисами признаваться в изнасилованиях стали женщины других профессий.