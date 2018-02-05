Не убеждайте ничем кроме текста

5 Февр. 2018 2018-02-05T07:33:24+03:00

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«КОЛОКОЛЬНИКОВ - ПОДКОЛОКОЛЬНЫЙ»

«РИПОЛ классик», 2017

Ксения Драгунская – не дочь, не сестра, а самобытный автор прозы и драматург. Главное в этом, неправда ли? Нужен ли длинный список ее достижений, чтобы читатель перед первым знакомством с ее текстами поверил в своё скорое погружение в литературу? Издатели решили по-другому и видимо тот, кто считает себя специалистом по книжному продвижению принял решение испортить обложку фразой, которая всё равно звучит как лозунг, даже несмотря на «мягкую» формулировку: «Возможно, лучшая книга о Москве». В какой номинации? Лучше Владимира Гиляровского или лучше Анатолия Рыбакова? На четвертной полосе обложки, среди перечислений разноуровневых площадок, на которых можно увидеть пьесы Ксении Драгунской я прочел восхитительное словечко: «в облдрамтеатрах». Верстальщику и редактору не хватало места? Как раз, недавно слышал в выступлении, очень уважаемой мной Галины Юзефович, пассаж об ужасных обложках, которые отвращают от книг больше, чем привлекают. Имя Ксении Драгунской многие командные грехи, конечно, прикроет, но имена и тексты стоит беречь от сопутствующего творчества людей с иным уровнем вкуса.

Под обложкой – свежесть. Со страниц звучит язык современного московского интеллигента, а он нынче не ровен. То нежно и образно, то вдруг свежий ветер «заставляет форточку хлопнуть», и мы слышим нечто, что режет слух и является элементами разговорной речи, но ныне отрицать метаморфозы современного русского языка было бы странно. Москва и ее жители меняются постоянно. Метаморфозы и метастазы языка, идеалов и ценностей, моды, социальных конструкций, лиц и одежд коренных и укоренившихся жителей огромного города происходят ежедневно, а лучшего зеркала для этих процессов, чем талантливая литература еще не изобрели. Одни дворы и люди сменяют другие. Реальность похожая на утопию перерастает в антиутопию. При этом глагольным ритм текста очень высок и читатель, привыкший «выводить на экран» своего воображения каждую строчку – получит фильм с очень динамичным монтажом. В коротком эпизоде разговора отца и сына в кафешке, рассказана вся первая половина 80-х годов двадцатого века и взвешена сразу на двух весах: человека, выбравшего конформизм еще в конце 60-х и человека, который как раз в момент этого выбора только родился. Хорошая литература всегда о нас. В России пока немного книг, связывающих нас нынешних с нами прошлыми. У Ксении Драгунской совершить погружение, связать эпохи и показать весь спектр наших метаморфоз получилось прекрасно. Оберните обложку газетой и читайте с удовольствием.