2018-02-04T00:22:46+03:00
Звезды

Светлана Мизери: «Игорь Кваша помог Гале Волчек спасти «Современник»

4 февраля замечательному артисту исполнилось бы 85 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Игорь Кваша был человеком театра. Всю жизнь любил свой «Современник»Игорь Кваша был человеком театра. Всю жизнь любил свой «Современник»Фото: Мила СТРИЖ
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Игорь Владимирович ушел из жизни пять лет назад. Мы попросили вспомнить о нем его первую жену народную артистку России Светлану Мизери, с которой он учился на одном курсе в школе-студии МХАТ. Но познакомились они гораздо раньше.

- Мы вместе занимались в доме пионеров, где была замечательная театральная студия. Нам было лет по четырнадцать тогда. Совсем дети. И оба - с Арбата. Он жил в Карманицком переулке, а я - в Борисоглебском. Игорь меня называл Мизереныш, я его - Квашенок, - рассказала нам Светлана Николаевна. - Наш педагог порекомендовал Игорю и мне поступать в школу-студию МХАТ. Мы поступили и вскоре поженились. Это была первая, юношеская любовь — и для него, и для меня. И пока мы были детьми, все было хорошо. Когда же стали взрослеть, тогда и возникли противоречия. Примерно на третьем курсе мы разошлись.

- Почему?

- Мы были молоды, искали себя и смыслы жизни. Игорь был всегда окружен друзьями, а я, наоборот, человек не компанейский, люблю уединение. Наверное, поэтому и расстались, хотя про его товарищей ничего плохого сказать не могу. У Игоря были прекрасные друзья, умные, творческие (кстати, с юности Кваша дружил с легендарным журналистом «Комсомольской правды» Ярославом ГоловановымРед.). Его главный талант — это талант друга. У него была замечательная семья, с его мамой Дорой Захаровной мы общались на протяжении всей жизни.

Ну а потом не только семейные, но и наши творческие пути разошлись. Я ушла из «Современника». Там была командная жизнь, молодые артисты-единомышленники создавали свой театр. Та атмосфера, которую Игорь очень любил. Ему было комфортно среди людей, которые к нему тянулись, он был очень отзывчивым.

Игорь Кваша помог Гале Волчек спасти «Современник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Кваша помог Гале Волчек спасти «СовременникФото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда из «Современника» ушел Олег Ефремов, был тяжелый период для театра. Я считаю, это было предательство со стороны Олега Николаевича. И если бы не Игорь, который не пошел за ним, а остался с коллективом, не было бы сейчас и «Современника». Он был душой этого театра. Он подставил Гале Волчек свое дружеское плечо.

Вскоре после нашего расставания, в его жизни появилась Татьяна Путиевская, которая стала его второй женой. Она Игоря любила, понимала и была предана до последних дней.

Актер Игорь Кваша с супругой Татьяной. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Актер Игорь Кваша с супругой Татьяной. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Кстати, с Путиевской Игоря познакомила Галя Волчек, которая очень переживала, что ее друг и однокашник по школе-студии МХАТ остался один...

Знакомство состоялось в Коктебеле. Как рассказывала в интервью Татьяна Семеновна (она ушла из жизни два года назад) Кваша покорил ее умом и обаянием.

«Я сразу и не поняла, что он еще хорош собой, не разглядела его ярко-голубых глаз, - вспоминала она. - Игорь был человеком театра. Всю жизнь любил свой «Современник», и эта любовь была взаимной. За столько лет работы в одном театре не испортил отношения ни с кем, даже с теми актерами, о которых говорят, что у них сложный характер. Правда, и у Игоря характер был непростой. Он был довольно упрямым. Помню историю, когда Галя Волчек уехала куда-то по делам и назначила вместо себя Игоря. Он за несколько дней умудрился вынести Вале Гафту выговор, хотя они с Валей друзья. В театре потом со смехом вспоминали эту историю».

Кинороли Игоря Кваши.

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