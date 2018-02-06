2018-02-06T02:07:17+03:00
В мире

Американские фондовые индексы обрушились

Такой же черный день индекс S&P 500 пережил в последний раз в 2011 году
Алексей ОСИПОВ
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Американские фондовые рынки закрылись в паникеАмериканские фондовые рынки закрылись в паникеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские фондовые рынки закрылись в панике: значения основных биржевых индексов рухнули сразу на несколько процентов. Потери индекса Доу-Джонса составили почти 5%, S&P 500 – 4%.Такого не случалось с 2011 года.

Пока финансовые аналитики успокаивают всех тем, что публикация в прошлую пятницу одного из отчетов правительства США, который зафиксировал стабильный рост средней почасовой зарплаты в стране, вовсе не означает того, что Федеральный резерв (аналог Центробанка) станет повышать в ответ на это процентные ставки.

Скорее, говорят они, финансовый рынок США стал испытывать серьезные беспокойства в отношении государственной, так и монетарной политики, проводимых администрацией Белого дома. Еще одним фактором риска считается увеличение американского госдолга до 20 трлн. долларов.

Вездесущий «российский фактор» также, по мнению трейдеров, сыграл свою роль, поскольку никто не хочет покупать, повышая ставки, накануне предполагаемых после публикации записки сенатора Д. Нуньеса об участии ФБР в слежке за Трампом громких отставок. ФБР намерено было доказать «противозаконные связи компаний Трампа с Россией».

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