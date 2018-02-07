Дональд Трамп захотел впервые в истории США устроить настоящий военный парад

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:52:31+03:00

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Пока американские СМИ ежегодно зубоскалят в отношении Парада Победы на Красной площади, Дональд Трамп тоже задумался о подобном. Впервые в американской истории. А на такую мысль его натолкнул увиденный во Франции военный парад 14 июля - в день взятия Бастилии.

Как пишет The Washington Post, 18 января на встрече с генеральской верхушкой в Пентагоне, в комнате, предназначенной для секретных переговоров, настал тот самый переломный момент.

- Приказ был следующим: нужен парад, как во Франции. Это сейчас прорабатывается на самом высоком военном уровне, - сообщил изданию военный источник.

Пока Белый дом заявляет, что говорить о чем-то преждевременно, журналисты уже подсчитывают финансовые потери: мол, переброска военных соединений в Вашингтон обойдется бюджету страны в миллионы долларов.

- Я поражена этой идеей! У нас появился Наполеон, - припечатала президента в эфире CNN его соратница по партии, член Конгресса от республиканцев Джеки Шпейер. - Это просто трата денег.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Посольство России в США - теперь на площади Немцова

Городской совет Вашингтона официально переименовал площадь перед российским посольством в честь Бориса Немцова. Напомним, известного российского политика и оппозиционера убили в центре Москвы три года назад. Исполнители заказного убийства найдены, им вынесен приговор.

Реакция на переименование площади в Вашингтоне, где находится посольство России, с самого начала была бурной и противоречивой: кто-то предлагал в ответ переименовать улицу у американского посольства в Москве, а кто-то - отнестись к погибшему экс-вице-премьеру с уважением.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«США повторяет историю Древнего Рима»

Сергей СУДАКОВ, профессор Академии военных наук, американист:

- Россия своим военным парадом демонстрирует, что смогла победить фашизм и готова предотвратить его новое появление. А в случае с Трампом - все это классические имперские амбиции. Он хочет отпраздновать некий триумф, как это делали римляне, покорявшие другие нации. Ведь США повторяет историю Древноего Рима. Американцы никогда не воевали на своей территории. Так что Трамп - классический Цезарь. И падение нового Рима неизбежно.

Что касается площади Немцова, то можно, конечно, «прописать» посольство США на улице Фиделя Кастро, но к чему это все? Не нужно поддаваться на провокации со стороны США и рассматривать решение о переименовании площади, где находится наше посольство, как героизацию известного российского оппозиционера.