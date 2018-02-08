Ветеран из США не сдержал слез, говоря о погибшем в Сирии российском пилоте

8 Февр. 2018 2018-02-08T22:03:43+03:00

Стив Сола о подвиге Романа Филипова: "Принять такое решение очень сложно, и я отдаю должное его доблести." ФОТО: Кадр видео Россия 24

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Героизм и самопожертвование восхищают многих. Но не многие на это способны. Американский ветеран Стив Сола признает, что не знает, хватило бы ему духа отдать жизнью за товарищей, как это сделал российский летчик Роман Филипов.

"Я ЧАСТО ДУМАЮ О РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В СИРИИ"

Бывший член экипажа американского военного самолёта написал письмо в редакцию телеканала RT. Мужчина рассказал о своих чувствах к погибшему в сирийском Идлибе российскому пилоту и поинтересовался, существует ли фонд помощи его семье. По словам ветерана, он в некотором роде русофил и восхищается русским народом.

«В мае 2015 года я приезжал в Москву и наблюдал за военным парадом — это было великолепное зрелище. Люди, которых я повстречал, были очень доброжелательны, и мне очень понравилось с ними общаться», - пишет Сола. И добавляет, что судьба российских солдат ему не безразлична.

«Мне сложно это объяснить, но я часто думаю о переброшенных в Сирию российских военных и служащих ВКС, об этих храбрых мужчинах и женщинах. Я слежу за тем, как разворачиваются события с их участием с момента начала российской операции в Сирии, я поддерживаю эту миссию. Она, в отличие от американских интервенций, не имеет цели сменить режим. Со времён окончания Второй мировой войны все войны с участием Америки основываются на лжи, но вы это, конечно, и так знаете», - написал американский военный в отставке.

"ОН ЗНАЛ, ЧТО ЕГО ЖДЕТ"

Позднее Стив Сола дал интервью на камеру. И, говоря о пилоте Филипове, не смог сдержать слез.

- Ему пришлось сделать этот выбор. Принять такое решение очень сложно, и я отдаю должное его доблести. Он поступил так, как было необходимо. Майор Филипов осознавал, какая участь могла ожидать его и других российских военных. Не знаю, хватило бы мне смелости поступить также.

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