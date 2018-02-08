2018-02-08T09:03:33+03:00
Общество

Как современные технологии помогают незрячим людям расширить границы возможностей

Региональная общественная организация инвалидов «Надежда» помогает сделать жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья лучше и проще
Анна НЕЧАЙ
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Подопечные «Надежды» получили возможность ходить на бесплатный массаж Фото Анна НЕЧАЙПодопечные «Надежды» получили возможность ходить на бесплатный массаж Фото Анна НЕЧАЙ
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За 13 лет, с 2005 года, «Надежда» придумала и реализовала много социальных проектов.

- Большая часть наших проектов была направлена на дополнительное образование незрячих людей, - рассказала председатель РООИ «Надежда» Надежда Чуракова, – В свое время мы начали обучать слабовидящих и незрячих школьников работе на компьютере. Многие из них уже закончили школу и получают образование в вузах. Я уверена, что наше обучение очень сильно помогло им в жизни, ведь компьютер дал им доступ ко всей необходимой для учебы информации. Вообще, к сожалению, незрячим людям очень непросто получить образование и найти работу. Мы же стараемся сделать все возможное, чтобы помочь им в этом.

Вот только чтобы осуществлять все задуманное, организации нужны деньги. Выручают различные гранты, без которых многие проекты так и остались бы всего лишь идеей. Например, в 2017 «Надежда» выиграла сразу два президентских гранта.

- Первый грант Фонд президентских грантов выделил нам для обучения незрячих и плохо видящих людей пользованию сенсорной техникой, а так же GPS навигаторами, - объяснила Надежда Александровна. – Дело в том, что как бы важны не были классические компьютеры с экраном и клавиатурой, сегодня нас уже повсюду окружают смартфоны и планшеты. И очень важно, чтобы слепые тоже могли ими пользоваться, ведь в этой технике огромное количество полезных функций, способных упростить жизнь.

Проект уже запущен в работу и успешно реализуется на протяжении нескольких месяцев. Для этого в «Надежде» нашли педагога, который обучает незрячих пользоваться гаджетами.

- В ближайшее время на деньги гранта мы планируем купить для обучения IPhone и IPad. Дело в том, что, как показала практика, именно эта техника наиболее удобна для незрячих.

Благодаря смартфонам люди, имеющие проблемы со зрением, могут легко прочитать текст или определить, какую денежную купюру они держат в руках. Главное – установить нужные программы и научиться ими пользоваться. А навигатор поможет не сбиться с пути и дойти в нужное место.

- Я недавно начал обучение и уже очень доволен, - рассказал один из участников проекта Сергей Аншуков. – Дело в том, что не всегда, когда мне нужно куда-то идти, рядом есть сопровождающий. И тут мне очень помогает GPS навигатор. Он мне просто жизненно необходим, ведь благодаря ему я могу самостоятельно передвигаться. Что же касается современных телефонов, то я уже смог оценить их возможности. Конечно, кнопочным пользоваться было намного легче, но смартфон предоставил мне множество новых возможностей. Например, я зарегистрировался в интернет-библиотеке. Теперь я могу найти интересную мне книгу и прослушать ее прямо на телефоне. Кроме того, я освоил такие программы, как Viber и WhatsApp. Благодаря им я могу общаться!

А второй грант позволил приобрести массажный стол и кресло. Дело в том, что однажды в «Надежду» на обучение пришел абсолютно слепой мужчина. Оказалось, что он профессиональный массажист. И тут родилась идея создать небольшой массажный кабинет. И вот благодаря сотрудникам организации и президентскому гранту, мужчина получил работу, а все подопечные «Надежды» возможность ходить на бесплатный массаж. В результате все оказались в плюсе.

Естественно, что члены общественной организации не собираются останавливаться на достигнутом. У них огромное количество планов и задумок. А значит, будут новые проекты, которые, будем надеяться, тоже успешно воплотятся в жизнь!

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