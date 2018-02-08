Apple запатентовала "рисующий по воздуху" стилус

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:14:26+03:00

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Компания Apple подала патент на стилус, который можно использовать для рисования непосредственно на любой поверхности, а не только на сенсорной. Он использует нечто, называемое “акустическим прикосновением”, и в теории гаджет можно использовать для письма в воздухе.

Если устройство появится на рынке, оно будет похоже на ручку с датчиком в наконечнике, а траектория его движения будет отслеживаться контроллером или камерой на компьютере.

Патент не слишком информативен. Хотя он четко описывает технологию, возникают примеры с пониманием использования устройства. Положение стилуса вычисляется с использованием реконструкции акустического изображения, акустической томографии, затухания отражений от барьеров или двухмерной пьезоэлектрической приемной решетки.

Примечательно, что технология может выйти за пределы устройств Apple и использоваться с 3D-объектами в реальном мире, используя данные движения и акселерометра для отслеживания информации, говорится в патенте.

Сроки выхода гаджета пока не сообщаются.