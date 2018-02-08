Как пройдет Церемония открытия Олимпиады-2018

8 Февр. 2018 2018-02-08T18:49:03+03:00

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Пхенчхан, Олимпийский стадион. Здесь 9 февраля в 14.00 по московскому времени откроют XXIII зимние Олимпийские игры. Для России они не очень то похожи на праздник - слишком много нервотрепки было накануне. Но на саму Церемонию открытия посмотреть стоит. Хотя бы для того, чтобы сравнить ее с Сочи-2014.

Как всегда сценарий церемонии - тайна, которая охраняется тщательнее, чем архивы ВАДА. «Если бы я знал подробности все равно бы не сказал вам», - обивался от журналистов президент МОК Томас Бах. Его можно понять - тех, кто раскрывает секреты раньше времени, приходится «убирать». Чуть ли не в прямом смысле этого слова. Один из фотографов слил снимки с репетиции церемонии, его тут же лишили аккредитации, а его агентство теперь не пустят на само представление.

Но что мы знаем о Церемонии, кроме того неприятного факта, что Россия на ней пойдет под нейтральным флагом.

1. От России в параде олимпийцев примут участие порядка 80 человек. Об этом заявил глава российской делегации в Пхенчхнае Сергей Поздняков. Неизвестно сколько среди них будет спортсменов. Например, хоккеисты еще не успеют прилететь к тому времени в столицу Олимпиады. А часть других атлетов не смогут прийти из-за занятости и подготовке к стартам.

2. Нейтральный флаг понесет не кто-то из россиян, а волонтер от МОК.

3. Наша команда в параде пойдет под 55-м номером. Традиционно первой идет Греция - это дань уважения тем, кто придумал Олимпийские игры, а за ней все страны в порядке корейского алфавита. Мы на этой Олимпиаде выступаем под названием «Olympic athlete from Russia», но это не значит что на букву «О». Удивительны чудеса перевода на корейский язык. Перед нами идет Австрия, а после - Узбекистан.

4. В день открытия в Пхенчхане ожидается мороз минус 5 градусов (с учетом ветра будет ощущаться как минус 10), а стадион там открытый. Так что организаторы запасают для зрителей пледы, пончо, грелки и даже шапки. С головными уборами может получиться забавно: в интернете появились их изображения, и там шапки бело-сине-красные под цвет российского флага. Если вся 35-тысячная арена натянет их на уши, у МОК будет очень бледный вид.

5. Южная и Северная Кореи пройдут под одним флагом. Поскольку государственная символика у них разная, флаг будет белым с контурами «объединенной Кореи». И это второе по степени обсуждаемости событие после российской темы.

6. Цена билетов на церемонию начиналась с 250 долларов, и еще за пару дней их можно было купить. С посещаемостью у корейцев вообще ожидаются проблемы - очень много соревнований не пользуются популярностью.

7. Президент МОК Томас Бах будет участником эстафеты олимпийского огня. Он какое-то время понесет факел.

8. В России все это покажет телеканал «Матч ТВ».