Лопырева померилась фигурой с любовницей олигарха Доронина

8 Февр. 2018 2018-02-09T01:11:27+03:00

Поклонники уверены, что «Мисс Россия» даже с фотошопом проигрывает молоденькой модели

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Виктория Лопырева в последнее время регулярно оказывается в компании российского миллионера, который прославился на весь мир романом с Наоми Кэмпбелл, и его окружения. Фото вместе с 55-летним Владиславом Дорониными его 23-летней любовницей Кристиной Романовой Вика выставляла в начале января — они вместе отдыхали на курорте в Таиланде.

lopyrevavika Happy New Year wherever you are in the World As my dearest friend - Gen Secretary @fifaworldcup Fatma Samoura - said : On and off the pitch , a new Year will bring new challenges and I wish you every success V p.s. Big thanx to my friends for the amazing celebration and good company! @amanpuri @krissroma @vikyvarga @gpelle19_official

Спустя месяц, но уже в Нью-Йорке «Мисс Россия-2003» снова появилась в обществе возлюбленной олигарха, которая заменила Доронину «черную пантеру», да еще и родила ребенка.

lopyrevavika Missed my Kris @krissroma Time flies Just celebrated the New Year together and discussed our future plans and here we are)) I came to NYC to attend you event tonight #HumansOfFashion - very honorable and in tune with our time Good luck tonight! V #hoffoundation

А накануне 34-летняя Виктория Лопырева оказалась с той же Кристиной Романовой на благотворительном вечере, куда съехались лучшие модели со всего мира. К примеру, там были ангелы Victoria’s Secret. И сама Хайди Клум, которая на мероприятии просто блистала.

heidiklum Loved my @zuhairmuradofficial look for tonight s #amfARNewYork gala @amfar #BeEpic : @gettyentertainment @michaelloccisano

Лопырева, как известно, тоже модель. И Романова после рождения первенца очень быстро вернулась в форму и модельный бизнес.

lopyrevavika Attending the @amfar gala supporting research and funding to putting an end to the global aids epidemic #BeEpic #amfarnewyork

В комментариях подписчики Виктории начали сравнивать красавиц. Сравнения были не в пользу Виктории.

Katerinamnogocvet:Девушка рядом по-естественнее , больше понравилась

Diesperovaleksandr: Наконец то я увидел красивее девушку, чем Вика.

natalia.trhlb: Девушка рядом с Викторией более ненуральная, а Виктория чудо пластической хирургии.

mariana095_: Годы дают о себе знать.

Более того, Лопыреву в очередной раз заподозрили в увлечении фотошопом.

A303yy: Ну это слишком! Лицо то как у куклы! поменьше фотошопа Вика!

Oripova: Жесть! Лицо аж перекосило от фотошопа!

Kateika2611: Ну отфотошопила себя, дальше некуда, особенно в талии

klimovastasia: Ужас какой, с фотошопом переборщила

maria_obolensky: С фотошопом надо научиться работать! Это же жесть!

Напомним, Владислав Доронин, чье состояние оценивается в сотни миллионов долларов, стал широко известной в мире персоной в 2008 году. Русский олигарх закрутил роман с Наоми Кэмпбел. Они встречались 5 лет, дело шло к свадьбе, но «черная пантера» так и не вышла за миллионера. Проблема была в том, что Доронин был женат (24 года в браке) и развод затянулся. В итоге рядом с совладельцем «Капитал Груп» оказалась молоденькая модель из Волгограда Кристина Романова. Он появлялся с ней везде, знакомил со мировыми звездами.

Модель из Волгограда Кристина Романова стала возлюбленной олигарха Доронина несколько лет назад.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка два года назад родила олигарху ребенка, пол которого до сих пор неизвестен. Не исключено, что Романова уже стала Дорониной, но это также неизвестно.