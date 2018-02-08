Лопырева померилась фигурой с любовницей олигарха Доронина
Виктория Лопырева в последнее время регулярно оказывается в компании российского миллионера, который прославился на весь мир романом с Наоми Кэмпбелл, и его окружения. Фото вместе с 55-летним Владиславом Дорониными его 23-летней любовницей Кристиной Романовой Вика выставляла в начале января — они вместе отдыхали на курорте в Таиланде.
Спустя месяц, но уже в Нью-Йорке «Мисс Россия-2003» снова появилась в обществе возлюбленной олигарха, которая заменила Доронину «черную пантеру», да еще и родила ребенка.
А накануне 34-летняя Виктория Лопырева оказалась с той же Кристиной Романовой на благотворительном вечере, куда съехались лучшие модели со всего мира. К примеру, там были ангелы Victoria’s Secret. И сама Хайди Клум, которая на мероприятии просто блистала.
Лопырева, как известно, тоже модель. И Романова после рождения первенца очень быстро вернулась в форму и модельный бизнес.
В комментариях подписчики Виктории начали сравнивать красавиц. Сравнения были не в пользу Виктории.
Katerinamnogocvet:Девушка рядом по-естественнее , больше понравилась
Diesperovaleksandr: Наконец то я увидел красивее девушку, чем Вика.
natalia.trhlb: Девушка рядом с Викторией более ненуральная, а Виктория чудо пластической хирургии.
mariana095_: Годы дают о себе знать.
Более того, Лопыреву в очередной раз заподозрили в увлечении фотошопом.
A303yy: Ну это слишком! Лицо то как у куклы! поменьше фотошопа Вика!
Oripova: Жесть! Лицо аж перекосило от фотошопа!
Kateika2611: Ну отфотошопила себя, дальше некуда, особенно в талии
klimovastasia: Ужас какой, с фотошопом переборщила
maria_obolensky: С фотошопом надо научиться работать! Это же жесть!
Напомним, Владислав Доронин, чье состояние оценивается в сотни миллионов долларов, стал широко известной в мире персоной в 2008 году. Русский олигарх закрутил роман с Наоми Кэмпбел. Они встречались 5 лет, дело шло к свадьбе, но «черная пантера» так и не вышла за миллионера. Проблема была в том, что Доронин был женат (24 года в браке) и развод затянулся. В итоге рядом с совладельцем «Капитал Груп» оказалась молоденькая модель из Волгограда Кристина Романова. Он появлялся с ней везде, знакомил со мировыми звездами.
Модель из Волгограда Кристина Романова стала возлюбленной олигарха Доронина несколько лет назад.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Девушка два года назад родила олигарху ребенка, пол которого до сих пор неизвестен. Не исключено, что Романова уже стала Дорониной, но это также неизвестно.