Новый скандал в Вашингтоне: «Русский след» Трампа оставили его соперники-демократы

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:10:02+03:00

ФБР рассекретило документ, в котором утверждается, что всю антитрамповскую и русофобскую истерию через своих знакомых в спецслужбах устроила Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Вашингтоне новый скандал с Трампом! Думаете, появились доказательства того, что Путин лично оплатил избирательную кампанию миллиардера со своей кредитки? Как бы не так! Теперь хозяин Белого дома не преступник, а жертва! Оказывается, это его соперники-демократы специально организовали кутерьму с «русским досье», чтобы скомпрометировать Трампа, а во главе заговора стояла сама Хиллари Клинтон!

ВЫДУМАННЫЙ КОМПРОМАТ

В начале февраля в США был опубликован так называемый меморандум Нуньеса, названный в честь главы комитета по разведке палаты представителей, республиканца Девина Нуньеса. В этом документе, составленном на основе совершенно секретных сведений, раскрывается вся подноготная того, как фабриковался «компромат» на Трампа.

Выяснилось, что во время избирательной кампании в 2016 году ФБР незаконно следило за помощником Трампа Картером Пейджем. Основанием для такой слежки стало досье нанятого демократами бывшего британского разведчика Кристофера Стила, в котором тот «доказал» связи Трампа с русскими. Но, как оказалось, свои данные он получал не из разведывательных источников, а от членов предвыборного штаба Клинтон. Более того, сам Стил был платным агентом американской контрразведки и получал за свою информацию вознаграждение.

Деньги шли не только от ФБР, ведь компромат Стил искал по заказу компании Fusion GPS, в которой работала жена заместителя генпрокурора США Брюса Ора. Сам Ор еще долго выполнял роль «связного» между бюро и Стилом, даже когда силовики прекратили сотрудничеством с экс-агентом британской разведки (кстати, за его болтливость).

А теперь самое интересное - работа Fusion GPS по поиску компромата на Трампа была оплачена национальным комитетом демпартии США через подставную «контору» Perkins Coie. Видимо, найти убойную компру на Трампа не удалось, поэтому в компании и решили привлечь Стила, чтобы сшить разрозненные факты в некий секретный доклад.

Почему же в ФБР решили поверить всем этим свидетельствам, а не проверить факты перед началом слежки? Все просто - в самом бюро, включая заместителя директора этого ведомства Эндрю Маккейба, предвзято относились к Трампу и пытались не допустить его победы на выборах.

ПОТЕРЯЛИ ЛИЦО

Получается, что в «цитадели демократии» спецслужбы работали фактически в пользу одного «правильного» кандидата, сливая компромат на его противника. Это уже прямой приговор всей американской политической системе, глашатаи которой так любят продвигать ее ценности в «недоразвитые» страны. Теперь они потеряли лицо. Остается лишь гадать, что пообещала Хиллари силовикам за такую поддержку - дополнительное финансирование ФБР, личные бонусы руководству спецслужбы?

Да и сам национальный комитет демпартии выглядит не лучше - банальный заказчик чернухи на соперника-республиканца. А что еще интереснее - слежка за американским гражданином была начата на основе филькиной грамоты, не имевшей никакой юридической силы да еще подготовленной иностранцем.

Попали впросак и столпы американской журналистики - «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс» и другие СМИ, которым фактически сливали фейковую информацию, состряпанную противниками Трампа. А с каким аппетитом они заглатывали жареные новости про очередного «русского агента» в окружении миллиардера!

Естественно, что члены демократической партии не согласились с такой постановкой вопроса и уже обвинили республиканцев в том, что те пытаются сорвать работу спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «вмешательства России» в американские выборы 2016 года.

Надпись на плакате: «Никаких связей с Россией, верьте мне». Любимое клише американских либералов, что Президент России «виляет» Трампом. Но теперь выясняется, что все это было специально вброшено в американское общество.Фото: EAST NEWS

ЧЕГО ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ?

Так что же, «русское досье» Трампа можно закрывать и сдавать в архив?

- К сожалению, рассчитывать, что весь этот скандал быстро забудется, не приходится, - заявил «Комсомольской правде» американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. - Думаю, что как минимум до ноябрьских выборов в палату представителей и сенат «русский след» будут муссировать.

И действительно, демократы уже объявили о готовности опубликовать свой собственный меморандум, подготовленный их представителем в комитете сената по разведке Адамом Шиффом. Этот документ является секретной запиской, в которой, как утверждается, содержатся «факты вмешательства Кремля в американскую политику».

Не дремлют и республиканцы. Они уже направили в минюст США письмо, в котором утверждают, что в документы, относящиеся к расследованию «русского досье» Трампа, была намеренно включена ложная информация.

- Конечно, нынешний скандал еще аукнется демократической партии, в особенности с учетом приближающихся выборов в конгресс, на которых Трамп будет стремиться сохранить большинство республиканцев на Капитолийском холме, - считает Домрин. - Уже сейчас можно сказать, что скандал поставил крест на политическом будущем и Хиллари Клинтон, и Барака Обамы, и более того, на перспективах экс-первой леди Мишель Обамы, которая могла бы стать следующим кандидатом в президенты от демпартии.

Сейчас один из самых острых вопросов - кто в результате этого скандала окажется на скамье подсудимых. Обвинения будут выдвинуты весьма серьезные, ведь на кону судьба американской демократии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Посольство России в США теперь на площади Немцова

Городской совет Вашингтона официально переименовал площадь перед российским посольством в честь Бориса Немцова. Напомним, известного российского политика и оппозиционера убили в центре Москвы три года назад. Исполнители заказного убийства найдены, им вынесен приговор.

Реакция на переименование площади в Вашингтоне, где находится посольство России, с самого начала была бурной и противоречивой: кто-то предлагал в ответ переименовать улицу у американского посольства в Москве, а кто-то - отнестись к погибшему экс-вице-премьеру с уважением.

- Конечно, можно «прописать» посольство США в России на улице Фиделя Кастро, но к чему это все? - комментирует Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, американист. - Не нужно поддаваться на провокации со стороны США и рассматривать решение о переименовании площади, где находится наше посольство, как героизацию известного российского оппозиционера.