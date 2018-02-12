Как уплотняли Шаляпина

12 Февр. 2018 2018-02-11T22:44:59+03:00

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Дома, в России, у него было все: слава, признание, гордость за него, за то, что он наш соотечественник. Он жил в превосходном доме-особняке в центре Москвы, и на улице его узнавали гораздо чаще, чем какого-либо киноактера: те-то снимались в таком гриме, что без оного становились внешне совершенно иными людьми. А Шаляпин хоть и в гриме выходил на сцену Большого, а вот он, огромный, вальяжный, готовый всегда, кажется, обнять всех и каждого, как такого его не узнать… Ну и совсем не беден был Федор Иванович, скорее богат. А вот бросил все внезапно и уехал… И - навсегда. Ждали, что, может быть, пройдет какое-то время, одумается - как же без дома-то родного жить на чужбине, а не вернулся. Как же сильно, невозвратно разобиделся он…

В двадцать лет Шаляпин впервые попал в Москву, и златоглавая ошеломила его. Возле Большого театра долго стоял - просто стоял и смотрел, не предполагая, конечно же, что будет вскоре здесь первым солистом. Но уже через два года всего Шаляпин дебютирует в Частной московской опере в роли Ивана Сусанина. Теперь всё - сцена захватила его на всю жизнь и уже никогда не отпустит. Как и встреча, а потом дружба с великим Рахманиновым: тоже накрепко и навсегда. Вдвоем давали концерты, вдвоем пробили на сцену Частной оперы «Бориса Годунова» - Рахманинов в оркестре, но лицо - наиглавнейшее - в нем Шаляпин в главной роли, и в зале забывали, что поет-то мальчишка - всего 25 ему, а как царя-то сыграл! И спел бесподобно! С роли царя Бориса и всколыхнулась слава его ранняя, но вполне заслуженная и объяснимая: явился могучий талант. И, слава богу, судьба всегда благоволила ему. Сам государь присвоил ему звание солиста Его Императорского Величества - сколько Шаляпин по этому поводу опустошил бутылок шампанского, тоже одному богу известно. И когда вторглась, ворвалась новая власть, отринув сложившуюся ранее жизнь, Шаляпина не тронули, даже всячески привлекали к новой культуре. И он никогда не отказывался, время от времени пел и в Большом театре, но больше во всяких концертах. Иногда даже выезжал гастролировать и за границу, выпускали его, хотя и не безоглядно - мало ли что, а вдруг не вернется… Но он всегда возвращался. Создал Шаляпинскую молодежную студию и много времени ей отдавал. Первым в Советской России получил звание народного артиста Республики. А все равно в конце концов ничто не удержало его. Возможно, беспокойство, неуверенность в завтрашнем дне, в нем поселившаяся и через край терпения перехлестнувшая, - все это подтолкнуло его. Но и случай сыграл свою роль. Хотя… Можно ли считать случаем событие вполне предсказуемое…

Раз уже поздним вечером после концерта зашел с приятелем в ресторан, хорошо посидели, и Федор Иванович товарища в гости к себе потащил, вот в этот особнячок на Новинском бульваре, где нынче музей шаляпинский. Взяли пару бутылок шампанского, икры на закуску и на извозчике покатили в чудеснейшем расположении духа. Возле дома встретился управляющий, явно в смятении пребывающий и сбивчиво объясняющий, что у Федора Ивановича гости. Незваные. Шаляпин лишь отмахнулся.

А дома раздрай, ходят не то матросы, не то солдаты, какие-то люди в штатском, в кожанках… Старший из них объяснил, что пришли Шаляпина уплотнять - слишком много ему простора в собственном доме. Паркет, между прочим, успели местами повыломать - в камин пустили, мебель пораскидали по своему усмотрению… Вот тут Шаляпин и понял все. Он «был никем и стал всем» благодаря таланту и неустанной работе, а они - потому что власть призвала и все дозволила.

В середине июня 1922 года газета «Питерская хроника» в числе прочих новостей сообщила: «Уехал на пароходе за границу Шаляпин…» Уехал с большим количеством членов своей семьи.

Как ему там жилось? По-разному. Повстречался с уехавшим раньше Рахманиновым - пределов не было радости их, давали вдвоем концерты. И без него, в одиночку, помотался по свету Шаляпин, где только не был - в обеих Америках, в Австралии, даже в Новой Зеландии, про Европу и говорить не приходится - само собой. И везде успех оглушительный.

Умолк великий артист в Париже, и похоронили его на кладбище Батиньоль. Только в 1984 году прах его в Москву привезли и опустили в землю на Новодевичьем кладбище. Вернулся Шаляпин. Он так хотел.