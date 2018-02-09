2018-02-09T17:10:40+03:00
Общество

Юнус-Бек Евкуров: Вместе с бизнесменами из Катара мы укрупним аэропорт в Магасе и построим ГЭС на горных реках

О своем визите в Доху глава Ингушетии рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. ФОТО предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. ФОТО предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
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Как уже передавали российские и зарубежные СМИ, на днях Юнус-Бек Евкуров в рамках Дней Ингушетии, которые проходят в Катаре, встретился с эмиром государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Подробности я решил узнать у самого главы республики ...

- Алло, Юнус-Бек Баматгиреевич, скажите, а где вы сейчас находитесь?

- В данный момент я еду в аэропорт.

- Откуда и куда, если не секрет?

- Это секрет.

- Я звоню по поводу вашей поездки в Катар. Потому что информации пока обширной нет, но «Комсомольская правда» всегда первой узнаёт все сенсации. Пока никто ничего не знает, расскажите нам.

- Никакой сенсации нет, просто - новости. Поездка очень удачная, очень хорошая. Впечатления положительные, в том числе и от встречи с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Его Высочество – человек, который глубоко знает свое государство, знает проблемы людей, живо интересуется опытом, в том числе регионов России и нашей страны в целом.

Конечно, Его Высочество с большой теплотой отзывался о Президенте России Владимире Путине и о нашей стране в целом. И одной из важных задач для своего государства считает тесное партнерство, взаимодействие именно с Россией в разных сферах: экономической, социальной, культурной.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров только что вернулся из Катара

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- А какие задачи вы, как глава Республики Ингушетии, решали в Катаре?

- Мы обсудили вопросы по ряду проектов, в том числе и расширение аэропорта Магаса, участие инвесторов Катара в развитии агропромышленного комплекса и строительстве ряда предприятий на основе долевого участия с нашими предпринимателями. Конкретно обсуждали возможности строительства малых гидроэлектростанций на горных реках Ингушетии для обеспечения электроэнергией горной части республики.

- В горных селениях нет электричества?

- Есть, конечно! Но надо же смотреть в будущее: потребности в энергии со временем только растут, и не нужно дожидаться, когда возникнет дефицит, а предвосхищать проблему еще до того, как она может возникнуть.

С эмиром Катара мы обговорили условия участия некоторых фондов этой страны в реализации многих других проектов, в том числе социальных. Фонды занимаются этим во всем мире и имеют богатый опыт в данной сфере.

По указанию эмира Катара уже определен старший (куратор) этих проектов, создается рабочая группа - совместная.

- Речь идет о строительстве объектов в России, то есть в Ингушетии?

- Да, в Ингушетии. При участии наших инвесторов - я это подчеркиваю.

Юнус-Бек Евкуров на встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. ФОТО предоставлено пресс-службой главы Ингушетии

Юнус-Бек Евкуров на встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. ФОТО предоставлено пресс-службой главы Ингушетии

- Это был ваш первый визит в Катар, я так понял.

- Да.

- И теперь мы ждем, наверное, ответного визита из Катара.

- В течение месяца приедет представитель эмира Катара, наши предложения будут проработаны непосредственно на месте.

- Если можно, чуть подробнее по поводу аэропорта. Я знаю, аэропорт Магаса достаточно новый. Собираетесь его расширять, хотите построить международный сектор?

- Нам важно сделать еще одну стоянку как минимум на 4 самолета. И, совершенно верно, необходимо обустроить отдельный зал международного прилета и гостиничный комплекс. Это чисто инвестиционные вещи для предпринимателей Катара, поэтому они интересуются этим вопросом.

- Если говорить об инвестициях, которые бизнес Катара может вложить в развитие Ингушетии, это какая сумма, можете ее назвать или пока преждевременно?

- Нет, пока мы не говорим про суммы. Вот когда приедет рабочая группа из Катара, мы поработаем в республике, они посмотрят, наши предложения изучат, и тогда уже можно будет ориентироваться на какие-то цифры капиталовложений.

- Юнус-Бек Баматгирееви, а Ингушетия, со своей стороны, может что-либо предложить Катару.

- Конечно, можем - и наши предложения по поставке сельхозпродуктов уже заинтересовали это государство.

- Удачи вам.

- Спасибо.

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